Vụ thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên: 'Do mệt quá vì nhiều đêm thức khuya ôn bài nên em gục xuống bàn rồi ngủ khi nào cũng không hay'

Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, ngoài báo cáo UBND tỉnh Cà Mau, sở cũng có báo cáo vụ việc thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Cà Mau đến Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Tạ Thanh Vũ, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, ngoài báo cáo UBND tỉnh Cà Mau, sở cũng có báo cáo vụ việc thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Cà Mau đến Bộ Giáo dục - Đào tạo. Ông Vũ cho hay, trong phòng thi, theo quy chế, giám thị một ngồi ở trên nhìn xuống, giám thị 2 ở dưới nhìn lên bao quát phòng thi. Khi còn 15 phút và 5 phút cuối, giám thị nhắc nhở thí sinh rà soát lại các thông tin trong bài cho đầy đủ.

Em nào làm nháp thì bổ sung vào bài chính thức rồi nộp bài. Giám thị nhiệm vụ bao quát hết chứ không thể đi từng thí sinh nhắc nhở được và quy chế thi lại không cho giám thị đứng gần thí sinh. Điểm các môn thi của em T. khá cao với tổng hơn 50 điểm, trong đó riêng môn tiếng Anh 0 điểm - Ảnh: Dân Trí Theo ông Vũ, thí sinh H.N.T. (học sinh trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau) thời gian đầu rất tập trung làm bài vào giấy nháp nhưng sau đó không làm vào bài chính thức mà úp mặt xuống bàn nên giám thị cứ ngỡ em này đã làm bài xong rồi. Bởi, những kỳ thi qua nhiều em thí sinh trong cả nước cũng thường có hành động như vậy.

Khi giám thị kêu em lên nộp bài thì phát hiện không có câu nào trong bài chính thức. Em này có xin thêm thời gian làm bài nhưng giám thị không thể cho vì đã hết giờ. Nếu giám thị cho phép thì bị giám sát, thanh tra lập biên bản vi phạm quy chế. "Về mặt tình cảm, vụ việc em T. bị điểm 0 xảy ra đau lòng lắm nhưng quy chế thi thì cũng cần chia sẻ với giám thị coi thi vì cũng rất áp lực" - ông Vũ bày tỏ. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, phía nam sinh H.N.T cũng chia sẻ về sự việc, chiều ngày 8/7, sau khi nhận đề thi môn Tiếng Anh, trong khoảng 15-20 phút, em làm nháp vào tờ đề được hơn 40 câu. Sau đó, do mệt quá vì nhiều đêm thức khuya ôn bài cho kỳ thi nên em gục xuống bàn rồi ngủ khi nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy đã hết giờ làm bài, giám thị gọi dậy nộp nhưng em chưa điền đáp án vào Phiếu trả lời trắc nghiệm. Em có xin giám thị cho vài phút để điền đáp án nhưng không được chấp nhận, vì sai quy chế. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, T. đã ngủ quên trong giờ thi môn tiếng Anh nên bị điểm 0. Tổng điểm các môn thi của T. là 50,22 điểm. Cụ thể: toán 8 điểm, ngữ văn 7,75 điểm, vật lý 9,5 điểm, hóa học 9 điểm, sinh học 6,75, khoa học tự nhiên 8,42 điểm, tiếng Anh 0 điểm. Được biết, em T. là học sinh giỏi và nằm trong đội tuyển môn vật lý của trường.

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