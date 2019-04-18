Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 5 nữ sinh lớp 1: Thực hiện hành vi đồi bại ngay trước mặt các nam sinh trong lớp

Xã hội 18/04/2019 17:01

Mới đây, thầy giáo dạy vẽ trong một trường tiểu học tại Bình Thuận đã thừa nhận hành vi dâm ô với 5 em nữ sinh lớp 1.

Hôm qua (17/4), cơ quan chức năng đã có kết luận về vụ việc thầy giáo ở Bình Thuận bị tố có hành vi dâm ô nhiều nữ sinh lớp 1 trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thầy giáo H. đã có hành vi sờ vào vùng kín của 5 em nữ sinh, trong đó có 2 em bị sàm sỡ nhiều lần.

Trao đổi với báo chí, một phụ huynh giấu tên cho biết chị phát hiện vụ việc vì con gái tâm sự với bà nội về việc nhìn thấy thầy giáo sờ vùng kín các bạn nữ trong lớp.

Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 5 nữ sinh lớp 1: Thực hiện hành vi đồi bại ngay trước mặt các nam sinh trong lớp - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Mặc dù người mẹ đã gặng hỏi nhưng bé vẫn không thừa nhận mình bị giống các bạn. Sau cùng, chị đành nhờ giáo viên chủ nhiệm hỏi thì bé mới kể lại việc bị thầy giáo dạy vẽ dâm ô. Ngay sau đó, chị đã làm đơn tố giác gửi lên nhà trường.

Theo lời kể của phụ huynh này trên Zing, khi thầy giáo sờ vùng kín của các nữ sinh thì các nam sinh trong lớp cũng nhìn thấy.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 12/4, giáo viên trường Tiểu học Tân Xuân 2 (Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận) nhận được đơn tố cáo của phụ huynh về việc thầy giáo H. có hành vi sờ vào vùng kín của nhiều nữ sinh lớp 1.

Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 5 nữ sinh lớp 1: Thực hiện hành vi đồi bại ngay trước mặt các nam sinh trong lớp - Ảnh 2
Thầy dạy vẽ sờ vùng kín của các nữ sinh ngay trong lớp, trước mặt nhiều học sinh nam - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được thông tin, ban giám hiệu trường đã chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu sang cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Công an huyện Hàm Tân sau đó đã đưa 4 bé gái đi giám định y khoa.

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