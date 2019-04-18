Bé gái 5 tuổi nghi bị gã xe ôm 60 tuổi dâm ô trong phòng trọ: ‘Ông C. làm con đau lắm’

Xã hội 18/04/2019 11:36

Nhìn thấy bé gái 5 tuổi ngồi một mình trong phòng trọ, người đàn ông 60 tuổi làm nghề chạy xe ôm đã giở trò đồi bại với bé.

Hôm qua (17/4), trao đổi với báo chí, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc bé T.T.N (sinh năm 2014, tạm trú phường 14, quận Tân Bình) nghi bị người đàn ông 60 tuổi làm nghề xe ôm dâm ô.

Theo lời kể của chị T., mẹ nạn nhân, vào khoảng 10 giờ sáng 14/4, chị gọi con gái lớn (17 tuổi) ra đầu đường coi hàng để chị đi công việc, còn bé N. ở phòng trọ tập vẽ một mình.

Bé gái 5 tuổi nghi bị gã xe ôm 60 tuổi dâm ô trong phòng trọ: ‘Ông C. làm con đau lắm’ - Ảnh 1
Bé gái 5 tuổi nghi bị gã hàng xóm dâm ô khi ở phòng trọ một mình - Ảnh: Dân Sinh

Sau đó, ông C. (60 tuổi, hàng xóm của gia đình chị T., làm nghề xe ôm) sang dãy trọ để đón khách. Nhìn thấy bé N. ở nhà một mình, người này định bước vào nhưng sau đó lại quay ra chở khách đi.

Không lâu sau đó, người đàn ông này quay lại, bỏ dép ngoài cửa phòng rồi vào trong đóng cửa lại, sau khoảng 10 phút ông ta mới đi ra. Toàn bộ quá trình được camera của phòng trọ quay lại.

Đến khoảng 11 giờ trưa, con gái lớn của chị T. quay về phòng thấy em gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi.

Lúc này, N. mới kể lại rằng ông C. đã dùng tay sờ vào vùng kín của em. Ban đầu, người này chỉ sờ bên ngoài quần nhưng sau đó ông ta đã cởi quần bé N. ra rồi sờ thẳng vào bên trong khiến bé la lên vì đau. Phải một lúc sau, người này mới dừng lại và bỏ đi.

Theo báo Dân Sinh, sau khi nghe kể lại, chị gái đã đưa em ra tìm mẹ. Khi chị T. hỏi con xảy ra chuyện gì, bé chỉ nói: “Ông C. làm con đau lắm”.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, chị T. gọi người đàn ông này đến phòng trọ để hỏi rõ nhưng ông C. chỉ nói vào chơi chứ không làm gì rồi bỏ đi.

Sau đó một ngày, người nhà ông C. tìm đến phòng trọ xin gia đình bỏ qua nhưng chị T. cho rằng vụ việc nên để pháp luật giải quyết.

Hiện gia đình nạn nhân hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc điều tra để đòi lại công bằng cho con mình và răn đe những kẻ khác.

Được biết, sau khi lấy lời khai những người liên quan, Công an phường 14 đã giao hồ sơ vụ việc cho đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Tân Bình để tiếp tục xử lý vụ việc.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh ôm, hôn bé gái trong thang máy: Sắp hết hạn khởi tố liệu sự việc có chìm xuồng?

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh ôm, hôn bé gái trong thang máy: Sắp hết hạn khởi tố liệu sự việc có chìm xuồng?

Theo luật sư, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp xuất phát về chứng cứ và quy định pháp luật hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô trẻ em sàm sỡ bé gái hiếp dâm trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 13 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản