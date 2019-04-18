Nhìn thấy bé gái 5 tuổi ngồi một mình trong phòng trọ, người đàn ông 60 tuổi làm nghề chạy xe ôm đã giở trò đồi bại với bé.

Hôm qua (17/4), trao đổi với báo chí, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc bé T.T.N (sinh năm 2014, tạm trú phường 14, quận Tân Bình) nghi bị người đàn ông 60 tuổi làm nghề xe ôm dâm ô.

Theo lời kể của chị T., mẹ nạn nhân, vào khoảng 10 giờ sáng 14/4, chị gọi con gái lớn (17 tuổi) ra đầu đường coi hàng để chị đi công việc, còn bé N. ở phòng trọ tập vẽ một mình.

Bé gái 5 tuổi nghi bị gã hàng xóm dâm ô khi ở phòng trọ một mình - Ảnh: Dân Sinh

Sau đó, ông C. (60 tuổi, hàng xóm của gia đình chị T., làm nghề xe ôm) sang dãy trọ để đón khách. Nhìn thấy bé N. ở nhà một mình, người này định bước vào nhưng sau đó lại quay ra chở khách đi.

Không lâu sau đó, người đàn ông này quay lại, bỏ dép ngoài cửa phòng rồi vào trong đóng cửa lại, sau khoảng 10 phút ông ta mới đi ra. Toàn bộ quá trình được camera của phòng trọ quay lại.

Đến khoảng 11 giờ trưa, con gái lớn của chị T. quay về phòng thấy em gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi.

Lúc này, N. mới kể lại rằng ông C. đã dùng tay sờ vào vùng kín của em. Ban đầu, người này chỉ sờ bên ngoài quần nhưng sau đó ông ta đã cởi quần bé N. ra rồi sờ thẳng vào bên trong khiến bé la lên vì đau. Phải một lúc sau, người này mới dừng lại và bỏ đi.

Theo báo Dân Sinh, sau khi nghe kể lại, chị gái đã đưa em ra tìm mẹ. Khi chị T. hỏi con xảy ra chuyện gì, bé chỉ nói: “Ông C. làm con đau lắm”.

Đến 16 giờ chiều cùng ngày, chị T. gọi người đàn ông này đến phòng trọ để hỏi rõ nhưng ông C. chỉ nói vào chơi chứ không làm gì rồi bỏ đi.

Sau đó một ngày, người nhà ông C. tìm đến phòng trọ xin gia đình bỏ qua nhưng chị T. cho rằng vụ việc nên để pháp luật giải quyết.

Hiện gia đình nạn nhân hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc điều tra để đòi lại công bằng cho con mình và răn đe những kẻ khác.

Được biết, sau khi lấy lời khai những người liên quan, Công an phường 14 đã giao hồ sơ vụ việc cho đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Tân Bình để tiếp tục xử lý vụ việc.

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