Nhiều công nhân đang làm việc tại công trình thì bất ngờ bức tường bị đổ sập, ít nhất 6 người chết.

Trưa nay (15/3), bức tường trong nhà xưởng của một công ty may mặc ở Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vụ tai nạn đã khiến ít nhất 6 người tử vong. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tích cực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp còn lại trong vụ sập tường này.

Hiện trường bức tường đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp - Ảnh: Internet

Là một trong những người may mắn thoát nạn, ông Nguyễn Minh Khai (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết sáng ngày xảy ra sự việc, ông có bàn với vợ xin vào trong Công ty TNHH Bo Hsing ở Khu công nghiệp Hòa Phú làm. Thế nhưng vào phút chót, ông đã thay đổi quyết định, nhờ đó mà may mắn tránh được tai nạn.

Đã có ít nhất 6 người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

“Tôi đã thoát chết một cách may mắn. Nếu tôi vào làm trong công trường sáng nay thì có lẽ đã không còn được gặp vợ con”, ông Khai chia sẻ trên Lao động.

Được biết, vào thời điểm bức tường đổ sập tạo ra âm thanh rất lớn, thu hút nhiều người dân đến xem. Sau tai nạn, nhiều công nhân bị thương kêu la rất đau đớn.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang diễn ra nên chưa thể thống kê chính xác số người thương vong.

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