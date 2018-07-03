Xót cảnh người lao động nghèo oằn mình mưu sinh dưới cái nắng hơn 40 độ ở Hà Nội

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ cao trên 40 độ C. Tình trạng nắng nóng này có thể sẽ kéo dài cho đến hết ngày 6/7.
Được biết vào trưa nay (3/7) nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội đã vượt ngưỡng 40 độ C. Việc phải di chuyển ngoài đường trong thời tiết này đã là một điều vô cùng khó chịu, vậy mà nhiều người phải còng lưng chống chọi với cái nóng để mưu sinh. Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều người không khỏi ngậm ngùi.