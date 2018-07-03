Xót cảnh người lao động nghèo oằn mình mưu sinh dưới cái nắng hơn 40 độ ở Hà Nội

Mặc dù ngoài trời nắng hơn 40 độ C nhưng nhiều người vẫn phải cần mẫn mưu sinh với công việc của mình. Bởi trên vai họ là gánh nặng gia đình và miếng ăn của những đứa con thơ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ cao trên 40 độ C. Tình trạng nắng nóng này có thể sẽ kéo dài cho đến hết ngày 6/7.

Được biết vào trưa nay (3/7) nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội đã vượt ngưỡng 40 độ C. Việc phải di chuyển ngoài đường trong thời tiết này đã là một điều vô cùng khó chịu, vậy mà nhiều người phải còng lưng chống chọi với cái nóng để mưu sinh. Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

Trời nắng như đổ lửa nhưng người phụ nữ này vẫn miệt mài bên chiếc xe chở đầy mít với mong muốn kiếm thêm ít tiền để chăm lo cho gia đình - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Dù đã che chắn bằng quần áo dài, đội nón lá tránh nắng nhưng chị vẫn không khỏi khó chịu vì nắng nóng oi bức - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Người lao động tranh thủ từng gốc cây để tạm nghỉ tránh nóng - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Hình ảnh người phụ nữ lam lũ, đen sạm vì phải bươn chải dưới trời nắng khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng - Ảnh: VOV

Phải chăm lo cho cả gia đình nên dù có nắng hơn nữa thì những người cha, người mẹ vẫn sẽ gồng mình chịu đựng để con cái không phải khổ sở - Ảnh: Khám phá

Người thợ hồ vẫn phải tiếp tục công việc dù nhiệt độ ngoài trời đã hơn 40 độ C - Ảnh: Khám phá

Trời nắng như đổ lửa nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn - Ảnh: Khám phá

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến hết ngày 6/7 nên người dân ra đường phải trang bị quần áo chống nắng để bảo vệ sức khỏe - Ảnh: Khám phá

Hà Nội: Người đàn ông đổ xăng tự thiêu giữa trưa nắng nóng Phát hiện người đàn ông châm lửa tự thiêu trước cổng Ban tiếp công dân Trung Ương, người dân nhanh chóng dùng bình chữa cháy cứu giúp và đưa đi viện.

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