Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn dưới sân chung cư ở TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân

Xã hội 19/11/2020 09:54

Liên quan đến vụ người dân chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TP.HCM) phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn, Công an quận 10 đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.

Khoảng 10 giờ 45 ngày 17/11, người dân sống tại chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TP.HCM) nghe thấy tiếng động lớn như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống. Chạy ra ngoài sân kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ trên nền đất trong tình trạng không nguyên vẹn. 

Danh tính nạn nhân được xác định là D.Q. (78 tuổi). Bà Q. sống tại tầng 10 chung cư Ngô Gia Tự (quận 10). 

Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn dưới sân chung cư ở TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Internet

Sáng nay (19/11), Công an quận 10 (TP.HCM) đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân cái chết của cụ bà 78 tuổi. Hình ảnh trích xuất camera cho thấy cụ bà bắc ghế bước lên ban công tầng 10 rồi nhảy xuống đất dẫn đến tử vong tại chỗ. 

Theo người dân sống chung khu chung cư, nạn nhân mắc nhiều bệnh liên quan đến tâm lý nên phải thường xuyên ra vào bệnh viện. Nhiều người dự đoán đây là nguyên nhân khiến cụ bà tự tử. 

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Những người bạn của nữ sinh Thảo cho biết, trong bữa tiệc Thảo có đi cùng 1 bạn nam lên tầng 2 rồi đập cửa kêu cứu, sau đó ra về trong tình trạng hoảng loạn tâm lý và quần áo xộc xệch.

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