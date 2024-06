Nạn nhân 48 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong, nằm bên hố bơm ở Hải Hậu (Nam Định).

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ phát hiện thi thể người phụ nữ bên hố bơm ở Nam Định, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân là bà N.T.C. (SN 1977, trú tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu).

“Bà C. có tiền sử bị tâm thần, vừa được bệnh viện cho về nhà sau đợt điều trị. Tuy nhiên, trong lúc ở nhà một mình, bà đã phá cửa trốn ra ngoài mấy ngày trước. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực. Từ camera được trích xuất và các chứng cứ khác, cơ quan công an nhận định không có dấu hiệu tội phạm, nghi nạn nhân chết là do cúi xuống uống nước rồi bị ngạt, dẫn đến tử vong”, lãnh đạo xã nói.

Thi thể bà C. đã được bàn giao về cho gia đình để làm thủ tục an táng.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, vào khoảng 7h ngày 15/6, người dân phát hiện một thi thể nằm sát hố bơm nước tưới cây của một khu vườn ở địa bàn xóm 21, xã Hải Đường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã cùng lực lượng công an đã đến hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an huyện Hải Hậu để điều tra, làm rõ sự việc.

Thi thể người phụ nữ - Ảnh: Dân Trí

Lãnh đạo UBND xã Hải Đường cho biết nạn nhân là người ở huyện Hải Hậu, có tiền sử bệnh tâm thần, vừa được bệnh viện cho về nhà nhưng mất tích khi đi ra ngoài khiến người nhà tìm kiếm suốt nhiều ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-ben-ho-bom-trich-xuat-camera-tim-chung-cu-nan-nhan-co-tien-su-benh-tam-than-684803.html