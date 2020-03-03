Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị N.T.P (sinh năm 1982, trú thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Được biết nạn nhân đã có chồng và 3 con nhỏ.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Văn Hiền (sinh năm 1981, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người. Đối tượng này đã sát hại người tình trong nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt côn trùng tự tử.

Theo thông tin trên Dân Việt, vào tháng 2/2020, vì gia đình cần tiền nên Hiền đã yêu cầu người tình hoàn lại số tiền đã mượn. Tuy nhiên chị P. không trả, dẫn đến mâu thuẫn.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai quen biết với chị P. từ năm 2016 khi cùng kinh doanh thịt lợn. Trong quá trình kinh doanh, cả hai nảy sinh tình cảm. Sau khi yêu nhau, chỉ trong vòng 2 năm chị P. đã mượn Hiền số tiền lên đến 250 triệu đồng.

Đỉnh điểm, trong một lần hẹn gặp nhau tại quán nước, vì mâu thuẫn tiền bạc mà Hiền đã đập hỏng điện thoại của nhân tình. Cho rằng chị P. đã lừa gạt tiền bạc, tình cảm của mình, Hiền nảy sinh ý định sát hại người tình.

Để thực hiện kế hoạch, vào trưa 16/2, Hiền liên lạc với chị P. hẹn đưa 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Để nạn nhân tin tưởng, Hiền đi mua cọc tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng tại tiệm bán vàng mã, để hai tờ tiền thật hai bên rồi chụp hình gửi nạn nhân. Trước khi đến nơi hẹn, Hiền mua một con dao và mang theo lọ thuốc diệt côn trùng.

Đến 18 giờ cùng ngày, khi chị P. vừa vào phòng trong nhà nghỉ thì Hiền lao đến, dùng giao giết chết người tình. Gây án xong, đối tượng uống thuốc diệt côn trùng tự tử rồi chạy xe máy về Thái Nguyên.

Nhà nghỉ nơi Hiền sát hại người tình rồi tự tử - Ảnh: Internet

Trên đường về Hiền tiếp tục mua thêm một lọ thuốc diệt cỏ để uống. Khi về đến nhà, người thân nhìn thấy Hiền có biểu hiện bất thường nên đưa đi cấp cứu. Được biết, Hiền đã có vợ con, kinh tế khá giả. Người này cũng chưa từng có tiền án, tiền sự gì.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 20 giờ ngày 16/2, người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong trên giường với nhiều vết đâm tại một nhà nghỉ thuộc thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa). Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một con dao được cho là hung khí gây án nằm dưới gầm giường.

Theo chủ nhà nghỉ, vào khoảng 18 giờ ngày xảy ra sự việc, một người đàn ông đến thuê phòng, sau đó một người phụ nữ đến sau. Đến khoảng 19 giờ, người đàn ông rời khỏi nhà nghỉ và dặn “chút nữa người phụ nữ sẽ xuống thanh toán tiền”. Đến 20 giờ, vì chưa thấy người này xuống nên nhân viên lên kiểm tra và phát hiện vụ án mạng kinh hoàng.