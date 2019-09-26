Nam thanh niên chết trong nhà nghỉ tại Yên Bái là người đã có gia đình, vợ chồng sống hạnh phúc, không mâu thuẫn gì.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên chết trong nhà nghỉ sau 3 ngày thuê phòng lưu trú cùng một phụ nữ, lãnh đạo xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải, Yên Bái) đã chia sẻ một số thông tin về nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân tử vong trong nhà nghỉ được xác định là anh G.A.M (sinh năm 1988, trú tại thôn Sô Long, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Anh M. là trưởng thôn Sô Long, đã có gia đình, vợ sống cùng xã.

Vụ việc nam thanh niên chết trong nhà nghỉ khiến dư luận xôn xao - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin lãnh đạo xã Nậm Khắt chia sẻ trên Lao động, tại địa phương vợ chồng anh M. không xảy ra mâu thuẫn gì, bình thường sức khỏe của nạn nhân rất tốt, không có bệnh gì nghiêm trọng. Bên cạnh đó, kinh tế gia đình nạn nhân cũng không quá khó khăn, vợ chồng anh M. chăm chỉ làm ăn, gia đình hạnh phúc. Được biết thời gian gần đây, anh M. có tham gia học lớp tại chức tại TP. Yên Bái. Trong thời gian chuẩn bị hồ sơ thì không may tử vong. Liên quan đến người phụ nữ vào nhà nghỉ cùng anh M., lãnh đạo xã không rõ mối quan hệ giữa 2 người.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 16 giờ ngày 21/9, anh G.A.M cùng chị T.T.X (sinh năm 1985, ngụ huyện Văn Yên) vào một nhà nghỉ ở thành phố Yên Bái thuê phòng. Đến khoảng 2 giờ 40 phút ngày 24/9, thấy anh M. có biểu hiện thở dốc, chị X. xuống thông báo cho lễ tân và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện. Không may, nạn nhân đã tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định anh M. tử vong do bệnh lý.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Yên Bái: Vào nhà nghỉ lưu trú 3 ngày cùng một phụ nữ, nam thanh niên tử vong đột ngột Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nam thanh niên chết trong nhà nghỉ tại Yên Bái là do bệnh lý.

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