Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nam thanh niên chết trong nhà nghỉ tại Yên Bái là do bệnh lý.

Mới đây, trao đổi với báo chí, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên chết trong nhà nghỉ sau khi thuê phòng lưu trú 3 ngày cùng với một người phụ nữ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 21/9, anh G.A.M (sinh năm 1988, trú tại thôn Sô Long, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) cùng chị T.T.X (sinh năm 1985, ngụ huyện Văn Yên) đến nhà nghỉ L.A (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) thuê phòng nghỉ.

Nam thanh niên chết trong nhà nghỉ sau 3 ngày vào lưu trú - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 2 giờ 40 phút hôm qua (24/9), anh M. có biểu hiện thở dốc. Nhìn thấy biểu hiện bất thường của anh M., chị X. đi xuống lễ tân thông báo, gọi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh M. cho gia đình để lo hậu sự.

Cụ ông 81 tuổi đột tử khi vào nhà nghỉ với người phụ nữ 52 tuổi

Vào khoảng 16 giờ ngày 23/4, tại một nhà nghỉ ở đường Hải Triều, người dân phát hiện một người đàn ông 81 tuổi, trú tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Sau đó không lâu, nạn nhân đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 phút trước, cụ ông đã vào nhà nghỉ cùng một người phụ nữ 52 tuổi.

Cụ ông 81 tuổi đột tử sau khi vào nhà nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được thông tin có người tử vong trong nhà nghỉ, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Người mẹ thất thần bên di ảnh, nhớ lại giây phút con trai 6 tuổi đuối nước tử vong ở Công viên nước Thanh Hà Hai ngày sau vụ việc đau lòng khiến con trai qua đời, chị Uyên vẫn thất thần, đau đớn, ngồi gục bên cánh cửa nhìn di ảnh con. Giây phút con trai bị đuối nước, tâm trạng hoảng loạn tìm người cứu giúp có lẽ ám ảnh người mẹ này suốt cuộc đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yen-bai-vao-nha-nghi-luu-tru-3-ngay-cung-mot-phu-nu-nam-thanh-nien-tu-vong-dot-ngot-338900.html