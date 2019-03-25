Vụ ly hôn chưa ngã ngũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tự động viên bản thân: ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc’

Đang giữa "tâm bão" ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn thường xuyên chia sẻ điều tích cực, ý nghĩa.
- Giữa lùm xùm ly hôn, động thái mới của bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiến nhiều người bất ngờ
- Nhân ngày 8/3, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ điều bất ngờ trên trang cá nhân
Nhiều ngày qua, vụ việc vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên ra tòa ly hôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận.
Giữa lúc hai bên vẫn chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ và chu cấp cho 4 người con, mới đây trên trang cá nhân của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với nội dung “Đừng bao giờ bỏ cuộc”.
Nguyên văn chia sẻ của bà Thảo:
“Đừng bao giờ bỏ cuộc
Chuyện chi dù xảy ra
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Hãy khai triển tâm ta.
Nhiều sinh lực quốc gia
Dùng phát triển trí óc
Thay vì khai triển tâm.
Hãy tỏ lộ lòng từ
Không riêng cho bạn thân
Nhưng cho khắp tha nhân.
Hãy mở lòng từ bi
Hòa bình kiến tạo đi
Ngay trong tâm khảm mình
Và khắp cõi nhân sinh.
Hãy kiến tạo hòa bình
Tôi nhắc lại chúng sinh
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Mặc chuyện chi xảy ra
Mặc diễn tiến quanh ta
Chớ bỏ cuộc bao giờ”.
Mặc dù đây chỉ là một bài thơ được bà Thảo trích dẫn lại nhưng nhiều người cho rằng đây là lời vợ “vua cà phê” Trung Nguyên đang muốn nhắn nhủ đến bản thân trong khoảng thời gian khó khăn này.
Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng để lại lời động viên cho bà Thảo. Họ hy vọng bà sẽ mạnh mẽ đối mặt với những ngày gian nan sắp tới. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng hy vọng bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ có ngày tái hợp để đưa thương hiệu cà phê Trung Nguyên vươn ra thế giới.
Vào ngày 27/3 sắp tới, phiên tòa ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ tiếp tục diễn ra tại TAND TP.HCM.