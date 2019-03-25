Vụ ly hôn chưa ngã ngũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tự động viên bản thân: ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc’

Xã hội 25/03/2019 12:27

Đang giữa "tâm bão" ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn thường xuyên chia sẻ điều tích cực, ý nghĩa.

Nhiều ngày qua, vụ việc vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên ra tòa ly hôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Giữa lúc hai bên vẫn chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ và chu cấp cho 4 người con, mới đây trên trang cá nhân của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với nội dung “Đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Vụ ly hôn chưa ngã ngũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tự động viên bản thân: ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc’ - Ảnh 1
Chia sẻ mới nhất của bà Thảo trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Nguyên văn chia sẻ của bà Thảo:

“Đừng bao giờ bỏ cuộc

Chuyện chi dù xảy ra

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Hãy khai triển tâm ta.

Nhiều sinh lực quốc gia

Dùng phát triển trí óc

Thay vì khai triển tâm.

Hãy tỏ lộ lòng từ

Không riêng cho bạn thân

Nhưng cho khắp tha nhân.

Hãy mở lòng từ bi

Hòa bình kiến tạo đi

Ngay trong tâm khảm mình

Và khắp cõi nhân sinh.

Hãy kiến tạo hòa bình

Tôi nhắc lại chúng sinh

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Mặc chuyện chi xảy ra

Mặc diễn tiến quanh ta

Chớ bỏ cuộc bao giờ”.

Mặc dù đây chỉ là một bài thơ được bà Thảo trích dẫn lại nhưng nhiều người cho rằng đây là lời vợ “vua cà phê” Trung Nguyên đang muốn nhắn nhủ đến bản thân trong khoảng thời gian khó khăn này.

Bên dưới bài viết, nhiều cư dân mạng để lại lời động viên cho bà Thảo. Họ hy vọng bà sẽ mạnh mẽ đối mặt với những ngày gian nan sắp tới. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng hy vọng bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ có ngày tái hợp để đưa thương hiệu cà phê Trung Nguyên vươn ra thế giới.

Vụ ly hôn chưa ngã ngũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tự động viên bản thân: ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc’ - Ảnh 2
Cách đây không lâu, bà Thảo chia sẻ về trách nhiệm làm cha trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Vào ngày 27/3 sắp tới, phiên tòa ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ tiếp tục diễn ra tại TAND TP.HCM.

Chuẩn bị ra tòa chia nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ treo status ẩn ý

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Chỉ còn vài ngày nữa, phiên tòa xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên sẽ tiếp tục diễn ra. Cách đây ít giờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ có chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Lê Hoàng Diệp Thảo - Đặng Lê Nguyên Vũ

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