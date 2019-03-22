Chuẩn bị ra tòa chia nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ treo status ẩn ý

Xã hội 22/03/2019 15:33

Chỉ còn vài ngày nữa, phiên tòa xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên sẽ tiếp tục diễn ra. Cách đây ít giờ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ có chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thời gian qua, vụ ly hôn giữa vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới và khiến dân mạng xôn xao bàn tán. 

Giữa lúc vụ việc chưa ngã ngũ, mới đây bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ đăng tải một status đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Không cần biết bạn kết hôn vì điều gì, một khi bạn đã có con, bạn cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào, bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên, bởi vì bạn là người cha!”.

Chuẩn bị ra tòa chia nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ treo status ẩn ý - Ảnh 1
Chia sẻ mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái của vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng bà Thảo đang ẩn ý nhắc nhở chồng mình về trách nhiệm của người cha dành cho các con.

Bên cạnh đó, bà Thảo còn nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Họ ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, bản lĩnh của người phụ nữ này trước biến cố cuộc sống. Họ cũng hy vọng bà sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc trong tương lai.

Chuẩn bị ra tòa chia nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ treo status ẩn ý - Ảnh 2
Bà Thảo và ông Vũ vẫn chưa thỏa thuận được việc phân chia tài sản và chi phí chu cấp cho 4 người con - Ảnh: Phương Duy

Như thông tin trước đó đã đưa, trong phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (47 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) vào ngày 20/2, hai bên không thỏa thuận được việc phân chia khối tài sản khoảng 8.000 tỷ đồng và chi phí cấp dưỡng cho 4 người con chung.

Đến ngày 21/2, bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin tòa rút đơn xin ly hôn nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ không đồng ý, cương quyết ly hôn. Sau đó, bà Thảo vẫn giữ nguyên ý định ly hôn ban đầu.

Chuẩn bị ra tòa chia nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ treo status ẩn ý - Ảnh 3
Ngày 27/3 sắp tới, TAND TP.HCM sẽ tiếp tục xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ này - Ảnh: Phương Duy

Phiên tòa xét xử vào ngày 25/2 tiếp tục với phần tranh luận bổ sung và VKS đưa ra quan điểm xử lý vụ án. Sau khi nguyên đơn và bị đơn đều không đưa ra ý kiến hay quan điểm thêm, HĐXX đã tuyên bố nghị án kéo dài đến 1/3, sau đó sẽ tuyên án. Tuy nhiên, phiên tòa ngày 1/3 đã bị hoãn đến 27/3.

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Trong những ngày xét xử tại tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có nhiều chia sẻ với các phóng viên về những gì mà ông có được sau 49 ngày thiền định.

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