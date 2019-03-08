Nhân ngày 8/3, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ điều bất ngờ trên trang cá nhân

Xã hội 08/03/2019 14:53

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những chia sẻ thâm thúy về cuộc sống của người phụ nữ hiện đại nhận được lời khen của rất nhiều chị em.

Mặc dù đang trải qua khoảng thời gian khó khăn vì cuộc ly hôn nghìn tỷ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn không quên gửi lời chúc mừng đến chị em phụ nữ nhân ngày 8/3.

Nhân ngày 8/3, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ điều bất ngờ trên trang cá nhân - Ảnh 1
Dòng chia sẻ của bà Thảo trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

“Là một phụ nữ hiện đại, bạn phải dám nghĩ lớn và hành động quyết liệt. Hãy luôn giữ vững niềm tin rằng mình là một trong số những người tài giỏi và bạn có nhiều tiềm năng tiềm ẩn mà chưa khám phá hết được. Mọi người đều có quyền được sống, được ước mơ, nghĩ lớn để thành công.

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!”.

Không chỉ cổ vũ phụ nữ giúp họ trở nên tự tin hơn, bà Thảo còn chia sẻ thêm triết lý sống của bản thân: “Người ta nói rằng sau thành công của người đàn ông là một người phụ nữ. Tôi tự hỏi liệu một người phụ nữ có thể thành công khi họ tự mình đứng phía trước. Tôi đang nỗ lực không ngừng mỗi ngày để thành tựu hôm nay tiếp tục tỏa sáng và chạm đến đỉnh cao của khát vọng, đam mê”.

Nhân ngày 8/3, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ điều bất ngờ trên trang cá nhân - Ảnh 2
Bà Thảo chia sẻ về triết lý sống của bản thân - Ảnh: FBNV

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bài viết của bà Thảo đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Gác lại những ồn ào trong cuộc sống riêng tư, mọi người đều bày tỏ sự thán phục trước sự mạnh mẽ của bà. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến bà Thảo, hy vọng bà sẽ mạnh mẽ vượt qua những biến cố trong cuộc sống.

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Từ khóa:   Lê Hoàng Diệp Thảo vụ ly hôn nghìn tỷ ngày 8/3

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