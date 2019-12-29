Liên quan đến vụ việc đầu độc chị họ khiến một người tử vong ở Thái Bình, được biết đối tượng đã dùng một chất kịch độc có tên Natri Xyanua để bỏ vào trà sữa.

Nhiều ngày qua, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến 1 người tử vong ở Thái Bình. Theo đó, nghi phạm được xác định là Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ Kiến Xương, Thái Bình). Hiện Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về cái chết của chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình). Được biết, đối tượng Lại Thị Kiều Trang có quan hệ bất chính với anh rể (chồng của chị họ) là P.V.Q (30 tuổi, ngụ Kiến Xương, Thái Bình). Thời gian gần đây, anh Q. hết tình cảm với Trang nên ngỏ ý chia tay.

Sau khi bị anh rể chia tay, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ - Ảnh: Báo Đất Việt Sau đó, Trang nảy sinh ý định giết chị họ Đ.T.H.Y (30 tuổi, ngụ Kiến Xương, Thái Bình, cán bộ điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi Thái Bình). Theo thông tin trên báo Đất Việt, đối tượng đã mua chất độc Natri Xyanua qua mạng. Sau đó, Trang đổ vào trà sữa và nhờ người mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình gửi cho chị Y. Vì chị Y. không có ở cơ quan nên đã nhờ đồng nghiệp nhận giùm. Đến khoảng 10 giờ ngày 3/12, đồng nghiệp của chị Y. là chị H. lấy trà sữa từ tủ lạnh uống và tử vong. Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet Một nguồn tin của báo Đất Việt cho biết: “Theo điều tra ban đầu, mục đích đối tượng gửi liền một lúc 6 cốc trà sữa cho chị Y. là để chị Y. không nghi ngờ. Bản thân đối tượng sử dụng sim rác với mục đích ẩn danh, không để lại dấu vết nếu bị phát hiện. Có thể nhận định rằng, đối tượng Lại Thị Kiều Trang gây án không đơn giản là vì yêu đương mù quáng mà có tính toán cẩn thận. Loại trà sữa mà Trang gửi đi cũng là loại mà đối tượng từng dẫn chị Y. đi uống”.

Cũng theo nguồn tin trên, trong 6 ly trà sữa Trang gửi đến thì có 4 ly có độc. Ngoài chị H. còn có 2 bà cháu uống trà sữa do Trang gửi đến nhưng may mắn trong 2 ly này không có độc. Hai người khác uống trà sữa mà Trang gửi đến nhưng may mắn không trúng độc - Ảnh minh họa: Internet Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Bình: Ngoại tình với anh rể, em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến 1 nữ điều dưỡng tử vong Thấy anh rể hết tình cảm với mình, cô gái nảy sinh ý định đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến một người tử vong thương tâm.

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