Thấy anh rể hết tình cảm với mình, cô gái nảy sinh ý định đầu độc chị họ bằng trà sữa khiến một người tử vong thương tâm.

Trao đổi với báo chí, Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ nghi án đầu độc chị họ khiến một nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú ở xã Kiến Xương). Hiện Trang đang bị Công an TP. Thái Bình tạm giữ. Nạn nhân là chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình).

Vụ việc cô gái trẻ đầu độc chị họ khiến một người tử vong gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 3/12, cơ quan công an nhận được tin chị N.T.H tử vong bất thường tại nơi làm việc. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều điều bất thường. Kết quả điều tra cho thấy cái chết của nạn nhân có liên quan đến Trang.

Theo thông tin trên Vietnamnet, lực lượng chức năng phát hiện Trang và anh P.V.Q (30 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình - chồng chị Đ.T.H.Y, cán bộ điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi Thái Bình) có quan hệ tình cảm với nhau.

Thời gian gần đây, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Trang. Vì không muốn mất đi người tình, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ bằng chất độc dạng lỏng mua trên mạng. Sau đó, Trang bỏ thuốc độc vào trà sữa rồi gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình cho chị Y.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Vào thời điểm đó, chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận giùm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chị H. vô tình lấy 1 cốc trà sữa trong tủ lạnh ra uống. Sau khi uống xong, chị H. chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Phát hiện vụ việc, mọi người nhanh chóng đưa chị H. xuống phòng cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đến ngày 26/12, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Trang đến làm việc. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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