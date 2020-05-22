Vụ cô giáo bị phụ huynh xông vào trường dùng nón bảo hiểm đánh: Hé lộ thêm thông tin gây bức xúc

Xã hội 22/05/2020 11:46

Liên quan đến vụ cô giáo bị phụ huynh đánh đến nhập viện tại Long An, trước đó ông nội của học sinh này cũng đã đến trường và đòi đánh cô.

Nhiều ngày qua, thông tin cô giáo bị phụ huynh đánh đến nhập viện tại Long An khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nạn nhân là cô Đ.T.T, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 trường Tiểu học - THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây, ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết hiện tâm lý của cô T. đã ổn định. Bên cạnh đó, theo thông tin trên Người đưa tin, Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa đã có văn bản báo cáo chính thức về vụ việc, gửi đến Sở GD&ĐT tỉnh Long An.

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Ngôi trường xảy ra vụ cô giáo bị phụ huynh đánh đến nhập viện gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo thông tin trong văn bản báo cáo, trước đó vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 19/5, ông nội của em N.B.L (học sinh lớp 1/1) đã đến trường, tìm cô T. trao đổi về việc cháu mình ra về trễ và bị cô giáo dùng cây thước gõ vào đầu. Chính vì vậy, người này tức giận đến trường tìm cô giáo muốn đánh lại để “huề”.

Sau khi nhà trường khuyên giải, ông nội của bé L. đã về nhà. Thế nhưng, sau đó không lâu, ông N.H.P (cha của bé L.) đã đến trường, tìm đến lớp cô T. đang dạy. Ngay sau đó, người này đã dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu cô giáo. Vụ việc khiến cô T. ngất xỉu, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông P. được chính quyền địa phương mời đến làm việc.

Chưa hết, buổi trưa cùng ngày, chị gái của ông P. là bà N.T.D lại đến trường mắng chửi, hăm dọa bảo vệ. Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, người phụ nữ này đã đến trường xin lỗi, vào bệnh viện thăm nạn nhân. Tại đây, gia đình ông P. đã xin lỗi và đưa 5 triệu đồng cho cô T. 

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Hiện cô T. vẫn đang tiếp tục điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, cô giáo T. cho biết mình không hề đánh bé L. Vào ngày xảy ra sự việc (18/5), sau khi hết giờ, nghĩ học sinh đều đã về nhà hết nên cô không quay lại kiểm tra nên không biết việc bé L. về nhà trễ. Được biết, tại địa phương, gia dình cô T. có hoàn cảnh khó khăn. Cha mất cách đây vài tháng, mẹ già đã 90 tuổi, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con gái.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ phụ huynh hành hung giáo viên này.

Long An: Phụ huynh xông vào lớp dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo chủ nhiệm ngất xỉu

Long An: Phụ huynh xông vào lớp dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo chủ nhiệm ngất xỉu

Sau khi biết tin con bị cho về trễ hơn các bạn, nghi con bị đánh, phụ huynh đã lao vào lớp đánh nữ giáo viên ngất xỉu.

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