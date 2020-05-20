Sau khi biết tin con bị cho về trễ hơn các bạn, nghi con bị đánh, phụ huynh đã lao vào lớp đánh nữ giáo viên ngất xỉu.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết cơ quan chức năng hiện đang làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, người dân địa phương) để làm rõ vụ đánh nữ giáo viên ngất xỉu.

Nạn nhân là cô Đặng Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 trường Tiểu học - THCS Lộc Giang. Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19/5, cô Thúy đang dạy thì ông Phúc, phụ huynh em N.B.N (7 tuổi, lúc này đang ngồi học) chạy xe máy đến tận cửa lớp. Thấy vậy, cô Thúy bước ra nói chuyện. Ngay khi nữ giáo viên vừa bước ra, ông Phúc cầm nón bảo hiểm trên xe lao đến đánh vào vùng trán nạn nhân.

Ngôi trường xảy ra vụ việc phụ huynh đánh nữ giáo viên ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, cô Thúy chỉ kịp ôm đầu, tựa lưng vào tường. Thấy vậy, người đàn ông này chẳng những không dừng lại mà còn tiếp tục đánh đến khi chiếc nón bảo hiểm bị bể. Ngay sau đó, bảo vệ trường và một số giáo viên khác đã chạy đến can ngăn, giữ ông Phúc lại, đồng thời đưa nạn nhân đi Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) cấp cứu.

Nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, mời ông Phúc đến trụ sở làm việc. Đến buổi chiều cùng ngày, người này đã được cho về nhà.

Về nguyên nhân cô Thúy bị phụ huynh học sinh hành hung, một số giáo viên cho biết, chiều 18/5, em N. và một số bạn học được cho về trễ. Sáng hôm sau, ông nội bé đến trường kiến nghị, cho rằng cô Thúy đã đánh cháu mình. Nhà trường chưa kịp xử lý vụ việc thì khoảng 30 phút sau, ông Phúc đã xông vào trường hành hung cô giáo.

Được biết, gia đình cô Thúy có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố chỉ mới mất được vài tháng, mẹ già đã 90 tuổi. Thường ngày, mọi sinh hoạt của mẹ đều do cô chăm sóc. Hiện cô Thúy vẫn chưa đi lại được, vẫn còn nôn ói, nhà trường phải cử giáo viên khác chăm sóc.

Khởi tố phụ huynh đánh giáo viên mầm non đang mang thai Sáng 31-3, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi), trú tại TP Vinh để điều tra, làm rõ về hành vi "làm nhục người khác".

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