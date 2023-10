Sáng 31-3, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi), trú tại TP Vinh để điều tra, làm rõ về hành vi "làm nhục người khác".