Vụ cô giáo bị bắt quỳ gối: Phụ huynh lên tiếng phân trần

Sau nhiều ngày bị "ném đá" không thương tiếc, ông V.H.T. (1 trong 4 phụ huynh nói trên) quyết định lên tiếng để mọi người hiểu rõ hơn về vụ việc.

Vài ngày gần đây, dư luận dậy sóng trước vụ việc 4 phụ huynh ép cô giáo B.T.T.N. (dạy lớp 4 trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, Long An) phải quỳ gối xin lỗi vì phạt con em của họ.

Với tư cách là người làm cha mẹ, nghĩ đến cảnh con mình phải chịu phạt như thế khiến ông rất xót xa. Chính vì vậy vào ngày 28/2, ông T. cùng một số phụ huynh khác đến trường yêu cầu cô N. giải thích lý do bắt phạt học sinh và xin đổi giáo viên hoặc gắn camera.

Ông T. rất bức xúc khi cô giáo N. mới về trường dạy được hơn 11 buổi thì đã bắt con ông cùng một số bé khác quỳ trên ghế tới 4 buổi khiến các em rất sợ đến trường.

Tại đây, ông T. bức xúc hỏi: "Một ghế nhỏ như thế mà một học sinh quỳ 40 phút thì cô có quỳ được hay không?". Cô N. liền đáp: "Nếu anh nói vậy thì tôi sẽ quỳ!".

Lúc này, thầy hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh có nói cô N. không nên quỳ. Sau khi cô N. quỳ trên ghế được 10 phút thì một phụ huynh khác nói cô ngồi xuống đi.

"Nhận thấy mình cũng có sai khi cô N. quỳ nên tôi có xin lỗi cô ấy ngay tại đó rồi đi ra ngoài", ông T. giãi bày.

Sau khi thông tin vụ việc được đăng tải trên mặt báo và mạng xã hội, ông bị cư dân mạng lăng mạ và chửi bới rất nhiều khiến tinh thần vị phụ huynh gần như khủng hoảng nặng.

Ông T. cho biết đã nhận ra cái sai của mình, tuy nhiên cô N. cũng không đúng khi bắt phạt học sinh như vậy. Hai bên quyết định nhờ cơ quan có thẩm quyền xử lý sự việc, ông sẽ không ý kiến gì thêm để tránh mọi chuyện ngày càng tệ hơn.

Phụ huynh cho biết không hề ép buộc cô phải quỳ gối - Ảnh minh họa: Internet

Về phần cô giáo trẻ, cô cho biết dù bản thân đã nhận sai và xin lỗi nhưng ông T. vẫn nhiều lần lặp lại ý muốn cô phải quỳ gối để hiểu cảm giác của học sinh khi bị phạt.

"Ở tình huống không còn đường lui và do suy nghĩ non nớt của bản thân là làm để mọi việc giải quyết xong nên tôi đã quỳ trong thời gian 40 phút. Lúc này thái độ của họ đã lắng xuống, nam phụ huynh có nói lời xin lỗi tôi cũng như yêu cầu tôi không được có những hành động như thế nữa. Sau đó họ mới chịu cho tôi về lớp", cô N. viết trong bản tường trình - theo Tuổi Trẻ.

Trước thông tin bản thân làm trong ngành luật nhưng lại cư xử thiếu chuẩn mực, ông T. cho biết, trước đây ông là cán bộ tư pháp của một xã thuộc huyện Bến Lức và là Đảng viên sinh hoạt chi bộ ấp. Hiện nay ông đã nghỉ việc, chưa gia nhập bất cứ hội luật sư nào.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 28/2 vừa qua, 4 phụ huynh trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đến trường yêu cầu cô giáo B.T.T.N, giáo viên lớp 4 giải thích lý do tại sao bắt con họ quỳ gối trong giờ học, dù có một số em thuộc diện khá giỏi.

Tuy cô N. đã xin lỗi, hiệu trưởng cũng đã hứa sẽ làm rõ sự việc và xử lý cô N. theo đúng quy định nhưng 4 phụ huynh trên không đồng ý, ép buộc cô N. phải có hành động xin lỗi cụ thể. Cô N. sau đó quỳ gối xin lỗi các phụ huynh trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên khác.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.