Vụ chồng 9X ép vợ uống thuốc diệt cỏ sau khi ân ái: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Vì mâu thuẫn tình cảm, người chồng sinh năm 1992 đã ép vợ uống thuốc diệt cỏ rồi dùng phần còn lại để tự sát.

Vào ngày 24/12, VKSND tỉnh Đắk Nông xác nhận đơn vị này đã phê chuẩn lệnh tạm giữ lần 2 đối với đối tượng Vũ Văn Lộc (sinh năm 1992, trú tại thôn 14, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin trên Infonet, vì nghi vợ là chị V.T.H (sinh năm 1990) ngoại tình nên Lộc đã đánh đập khiến vợ bỏ về TP. Buôn Ma Thuột ở 1 tuần.

Sau khi thỏa thuận, vợ chồng Lộc thống nhất sẽ ly hôn. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3/12, sau khi chị H. về nhà, 2 vợ chồng nói chuyện và có quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên sau đó, cả hai lại tiếp tục cãi nhau.

Vì mâu thuẫn tình cảm, người chồng ép vợ uống thuốc diệt cỏ rồi tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Vì không kiềm chế được bức xúc nên Lộc xuống bếp lấy chai thuốc diệt cỏ (còn khoảng 0,5 lít) mang lên phòng ngủ. Sau khi đổ vào miệng chị H. 3 lần, Lộc dùng tay bịt miệng, ép vợ uống thuốc diệt cỏ. Sau khi gây án, đối tượng uống số thuốc còn lại để tự tử.

Phát hiện vụ việc, người thân đã đưa vợ chồng Lộc đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cấp cứu. Người thân của nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đến ngày 20/12 vừa qua, sức khỏe của đối tượng Lộc đã hồi phục nên cơ quan công an đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp để lấy lời khai. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mâu thuẫn gia đình, chồng bóp miệng vợ đổ thuốc trừ sâu ép uống Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc chồng bóp miệng vợ đổ thuốc độc ép uống rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

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