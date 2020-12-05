Vụ ‘cháu gái cướp chồng dì ruột’: Người vợ kể về những góc khuất chưa từng tiết lộ, thái độ lật mặt của những người chị ruột còn gây sốc hơn

Xã hội 05/12/2020 09:52

Người vợ trong vụ “cháu gái cướp chồng dì ruột” vừa lên tiếng kể về nguyên nhân giữ im lặng trong suốt một thời gian dài cũng như thái độ của các người chị của mình khi biết tin.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước vụ việc “cháu gái cướp chồng dì ruột” được chính người trong cuộc tiết lộ. Theo đó, chị vợ có tên N.H cho biết, bài viết “bóc phốt” đầu tiên của chị đã bị report, biến mất trên Facebook. Dù vậy, chị vẫn sẽ tiếp tục “cuộc chiến”.

Trong bài đăng mới, chị H. tóm tắt lại câu chuyện trước đó về việc bị cháu gái do chính mình nuôi nấng từ năm 6 tuổi cướp mất chồng. Nhưng điều khiến chị căm phẫn hơn là chị ruột của mình cũng tiếp tay cho con gái làm chuyện trái luân thường đạo lý. 

Vụ ‘cháu gái cướp chồng dì ruột’: Người vợ kể về những góc khuất chưa từng tiết lộ, thái độ lật mặt của những người chị ruột còn gây sốc hơn - Ảnh 1
Câu chuyện 'cháu gái cướp chồng dì ruột' gây bão mạng xã hội - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, chị H. còn kể thêm, ban đầu khi biết chuyện, các chị gái của chị còn an ủi, khuyên chị đi đánh ghen. Thế nhưng, giờ đây những người này lại liên tục chửi bới, công kích em gái. Người chửi chị nhiều nhất trong thời điểm hiện tại, không phải mẹ của cô cháu gái kia mà là chị Sáu của nạn nhân.

Khi được hỏi về nguyên nhân im lặng trong suốt một thời gian dài, chị cho biết vì sợ gia đình mang tiếng, người thân xấu hổ với thiên hạ. Thế nhưng, sau cùng chị lại là người bị gia đình quay lưng, chửi bới nên đành phải công khai sự thật. Chị H. chia sẻ trên Pháp luật & Bạn đọc: “Tôi không dám lên tiếng vì sợ nhục nhã với thiên hạ, toàn là người thân của mình nữa. Tôi im lặng bấy lâu rồi coi như cho qua mà họ không để mình yên ổn. Các chị tôi liên tục công kích tôi, đăng hình đứa bé lên (con chung của chồng cũ và cháu ruột chị H.), họ còn nói tôi không biết giữ chồng”.

Vụ ‘cháu gái cướp chồng dì ruột’: Người vợ kể về những góc khuất chưa từng tiết lộ, thái độ lật mặt của những người chị ruột còn gây sốc hơn - Ảnh 2
Chị H. bị chị em ruột quay lưng, mắng chửi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cả hai bài viết của chị H. đều trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người đặc biệt quan tâm. Nhiều người lên tiếng đòi lại công bằng cho người vợ. Trước áp lực dư luận và sự tấn công của cư dân mạng, một trong số những người chị của chị H. đã quyết định khóa Facebook. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng vẫn tiếp tục chờ phần tiếp theo của câu chuyện còn rối ren hơn cả phim Thái này.

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