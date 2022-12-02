Vụ cháu bé 5 tuổi bị đăng hình bêu rếu trên mạng xã hội: Đề nghị xử lý hành vi xâm hại trẻ em

Xã hội 02/12/2022 08:36

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột vào cuộc xử lý vụ chủ cửa hàng bêu rếu hình ảnh một cháu bé ăn cắp đồ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 1/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản gửi UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý trường hợp trẻ em: "Cháu bé ăn cắp đồ bị chủ một shop đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội không che để gia đình đến giải quyết sự việc".

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk, ngày 29/11, trên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung: "Chủ một shop bắt tại trận 1 đứa bé nhỏ ăn cắp vặt tại cửa hàng, đồng thời úp ảnh cá nhân không che của cháu lên mạng xã hội để tìm gia đình đến giải quyết sự việc".

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Sở LĐ-TB-XH đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột giao cho Phòng LĐ-TB-XH thành phố phối hợp với UBND phường, xã thực hiện hỗ trợ, can thiệp đối với cháu bé nêu trên theo quy định của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. Đồng thời, báo cáo kết quả về Sở LĐ-TB-XH trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Cục trẻ em.

 

Vụ cháu bé 5 tuổi bị đăng hình bêu rếu trên mạng xã hội: Đề nghị xử lý hành vi xâm hại trẻ em - Ảnh 1
Cộng đồng mạng bức xúc về việc bêu rếu cháu bé 5 tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, chiều 29/11, bé N. (5 tuổi, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) đã vào một cửa hàng phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột). Tại đây, cháu N. có lấy đi một vòng tay caosu màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.

Thời điểm này, chị T. (29 tuổi, chủ shop) đã phát hiện nên chặn cháu bé lại, dò hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng bé gái không trả lời.

Chị T. đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng lên trang Facebook cá nhân, sau đó bài đăng này được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, mẹ bé N. xác nhận sáng 29/11, chị đi làm và gửi con cho bà ngoại trông. Tuy nhiên, sau đó cháu N. đã tự đi ra ngoài, đến cửa hàng mà người lớn không biết.

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