Trường hợp thứ nhất là chị L. (29 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng vùng mông bị rỉ dịch, đau nhức dữ dội. Trước đó vào đầu tháng 11, chị L. được người quen giới thiệu đến một thẩm mỹ viện ở quận Tân Phú (TPHCM) tiêm chất làm đầy (filler) vào vùng mông với giá khoảng 15 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 30/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS.BS Đinh Phương Đông, khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, những ngày qua nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhân bị biến chứng sau khi làm đẹp tại spa.

Sau khi tiêm 3 ngày, cô gái bắt đầu thấy sưng đau, cơ thể mệt mỏi, lên cơn sốt nên được người nhà đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tiêm silicon vào mông chứ không phải filler "xịn" như quảng cáo ban đầu, đã tạo thành ổ áp xe.

"Bạn bè đến đây tiêm nói đẹp lắm, nên tôi mới đi tiêm theo. Lúc tiêm, họ không báo gì về nguy cơ biến chứng cả. Tôi mong mọi người đừng dại dột đi tiêm như tôi, nguy hiểm lắm. Viện phí đã đóng đến hiện tại là 85 triệu đồng rồi, chưa biết sẽ có bao nhiêu chi phí phát sinh nữa, vết thương còn chưa khâu" - nữ bệnh nhân chia sẻ.

Nặng nề hơn tình trạng của bệnh nhân trên là trường hợp của chị V. (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Bệnh nhân kể, vì xem quảng cáo thấy một thẩm mỹ viện ở quận 1 thường xuyên có người nổi tiếng, hotgirl vào làm đẹp, chị đã đến để đặt vấn đề cải thiện vòng 3.

"Tôi có hỏi bác sĩ nếu tiêm vào mông mà không hợp thì lấy ra được không, anh ấy nói có thể tiêm tan chất làm đầy được. Nhưng đến đầu năm nay, tôi thấy filler chạy xuống bẹn, u lên thành cục mới sang thẩm mỹ viện phản ánh, thì lại được báo là không thể lấy ra" - chị V. kể.

Sau đó, người phụ nữ phải vào một bệnh viện thẩm mỹ để xử lý biến chứng liên tục trong thời gian dài nhưng vẫn không cải thiện. Cách đây 1 tháng vì quá đau đớn, bệnh nhân phải chuyển vào Bệnh viện Trưng Vương. Tại đây, các bác sĩ xác định vết thương từ vùng tiêm filler mông bị biến chứng của chị V. đã hoại tử nặng. Để xử trí, các bác sĩ phải dùng máy hút dịch, rạch da xử lý mô hoại tử và lấy silicon đã len lỏi bên trong mông. Tổng cộng, nữ bệnh nhân đã mổ 4 lần.

"Tôi tiêm filler ở thẩm mỹ viện hết 120 triệu đồng, nhưng giờ mông đã biến dạng nặng nề. Tâm lý, sức khỏe, công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, không còn như trước nữa. Nằm viện 1 tháng, viện phí đã hơn 300 triệu đồng. Lúc mới mổ, vết thương đau lắm, tôi cũng bị stress nặng" - chị V. ngậm ngùi chia sẻ.

Bác sĩ Đinh Phương Đông (khoa bỏng và tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM) thăm khám nữ bệnh nhân bị nhiễm trùng, hoại tử nặng sau khi tiêm chất làm đầy vào vùng mông tại spa - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, bác sĩ Đinh Phương Đông, cả hai bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng, hoại tử nặng. Khi mổ xử lý biến chứng, bác sĩ lấy ra ở mông đến 1 lít mủ và thấy rất nhiều ổ áp xe xen kẽ nhau. Chưa kể chất làm đầy đã lan khắp mọi ngóc ngách vì bệnh nhân tiêm ở nhiều vị trí cơ thể.

Qua hai trường hợp trên, bác sĩ Đông khuyến cáo, người dân muốn đi làm đẹp hay tiêm filler phải chọn nơi uy tín, biết thứ đưa vào người mình là gì.

Chất làm đầy tiêm vào cơ thể phải được Bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn và cấp phép, đồng thời người thực hiện phải được đào tạo kỹ thuật, có giấy phép hành nghề, để hạn chế việc xảy ra tai biến cho bệnh nhân.