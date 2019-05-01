Vụ bé sơ sinh bị vứt trong xe rác ở Hà Nội: Cơn mưa đã cứu sống sinh linh bé nhỏ

Khoảng 1 giờ sáng ngày 30/4, một công nhân môi trường khi đang thu dọn rác trên đường Tô Hiệu (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ phát hiện bên trong xe rác có một bé trai khoảng nửa tháng tuổi.

Mới đây, vụ việc bé trai khoảng nửa tháng tuổi bị bỏ rơi trong xe rác giữa trời mưa to ở Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo Saostar, người phát hiện em bé là anh Cường (công nhân môi trường, tổ Nguyễn Trãi 3, quận Hà Đông). Thời điểm phát hiện cháu bé, anh cùng các đồng nghiệp đang đi dọc phố Tô Hiệu để thu dọn, dồn rác lại với nhau để xe chuyên dụng tới đưa đi tiêu hủy.

Người công nhân lập tức gọi xe cấp cứu đưa em bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để các bác sĩ thăm khám, điều trị.

Do đang làm thì trời đổ cơn mưa, anh Cường thấy trong xe rác có một chiếc áo mưa còn mới nên định lấy khoác tạm lên người. Không ngờ vừa mới nhấc vạt áo trùm được qua đầu thì anh hốt hoảng thấy tiếng khóc, đôi chân trắng nõn của em bé nhô ra.

Đó là một bé trai mới sinh được khoảng nửa tháng, trên người chỉ mặc tã và một chiếc áo người lớn phủ ra bên ngoài.

Anh Cường lập tức chạy vào trung tâm y tế gần đó gọi nhân viên, họ đem chăn ra đắp cho cháu bé và gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Chị Minh (đồng nghiệp của anh Cường) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Chiếc xe rác mà cháu bé bị bỏ rơi chính là chiếc xe hàng ngày chị sử dụng.

Thông thường nếu xe đã đầy, các công nhân sẽ đẩy thẳng xe rác đó lên ô tô chuyên dụng để ép rác. Hoặc nếu xe rác này chưa đầy thì thường sẽ dùng chiếc gậy chọc xung quanh để dồn rác xuống, em bé rất có thể sẽ bị thương, thậm chí không giữ được tính mạng.

Chiếc xe rác nơi cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh: Saostar

Liên quan đến vụ việc, một người dân ở gần hiện hiện trường cho biết đã nhìn thấy một cô gái trẻ bế cháu bé vào mua chiếc áo mưa rồi nhanh chóng rời đi. Rất có thể đây là một trong những manh mối của sự việc.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân cho em bé bị bỏ rơi. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận lại, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.