Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Lời khai của 'dì ghẻ' và bố ruột đều không có giá trị

Xã hội 07/01/2022 09:22

Trước những chứng cứ đã thu thập được, lời khai trước đây của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong đều trở nên không có giá trị.

Sau khi dữ liệu camera được khôi phục, sự việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành và tra tấn bé gái 8 tuổi V.A đã được minh chứng. Ngay sau đó, người "dì ghẻ" này đã bị khởi tố bổ sung về tội danh giết người và cả cha ruột của bé V.A là Nguyễn Kim Trung Thái cũng đã bị bắt giam vì che giấu tội phạm và hành hạ người khác.

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Sau khi dữ liệu camera được khôi phục, sự việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành và tra tấn bé gái V.A đã được đưa ra ánh sáng - Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, khi vụ án mới ở bước đầu điều tra, Nguyễn Kim Trung Thái đã rất tự nhiên nói chuyện trong nhóm chat của phụ huynh lớp bé V.A rằng kết quả giám định sẽ minh oan cho mình, bởi vì trước đó người "dì ghẻ" kia đã khai nhận rằng bé V.A tử vong là do sặc thức ăn và nước. Có thể thấy rằng, Nguyễn Kim Trung Thái đã vô cùng tự tin rằng mình và nhân tình sẽ thoát tội.

Bởi vì trước đó Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã có thời gian bàn bạc trước với nhau về diễn biến vụ án nên những gì họ từng khai nhận trở thành gần như không có giá trị, bao gồm cả những lời khai như: Đánh vài cái, nấu phở cho bé ăn, cho bé uống 3 hộp sữa, đỡ bé lên giường cho bé nghỉ, hỗ trợ cháu ói, hô hấp nhân tạo, hút thức ăn trong mũi miệng cháu...

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Lời khai trước đây của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái gần như không có giá trị - Ảnh: FBNV

Không những vậy, việc họ nhanh chóng mang thi thể của bé V.A đi hỏa táng khi mà Nguyễn Kim Trung Thái chưa bị bắt cũng đã được tính toán từ trước. Bởi vì khi hỏa táng nhanh như vậy thì mọi sự bất thường đều không thể điều tra ra, ngay cả những người có chuyên môn cũng sẽ phải khoanh tay đứng nhìn và vì thế cặp đôi này sẽ thoát tội trong khi bé V.A sẽ chết trong oan ức.

Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của dữ liệu camera đã được khôi phục, nếu không có bằng chứng này thì sự thật về cái chết của bé V.A mãi mãi không được tìm ra. Vậy nên, toàn bộ lời khai của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái cùng một số người thân của cặp đôi cũng không đáng tin cậy. Vì thế, để tìm ra sự thật trong vụ án này, chỉ có thể dựa theo dữ liệu đã được khôi phục của camera và lời khai của những người liên quan như: cô giáo, bạn học, bảo mẫu, người giúp việc... để điều tra và tìm ra các chứng cứ thuyết phục.

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Trang Facebook cá nhân của "dì ghẻ" Quỳnh Trang liên tục bị đào lại những hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh kèm những dòng caption gây sốc cộng đồng mạng.

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