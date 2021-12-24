VKSND tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án "Giết người" để điều tra việc hai cháu bé tử vong dưới hồ nước sâu, bà nội mất tích tại huyện Krông Nô.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, sáng 24/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người” xảy ra tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô.

Cụ thể, sáng 10/12, 2 cặp vợ chồng anh Thào Seo T. (SN 1995) và anh Thào Seo S. (SN 2000, em ruột anh T., cùng trú tại thôn Phú Lợi xã Đăk Nang) đi làm rẫy nên gửi các con là T.T.P.D (3 tuổi, con anh T.) và cháu T.T.D (3 tháng tuổi, con anh S.) cho bà nội tên Vừ Thị Sáng (SN 1964) trông coi giùm tại nhà.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h cùng ngày, anh T. và S. đi làm về thì không thấy bà Sáng và hai con đâu nên tổ chức đi tìm các khu vực xung quanh nhưng không tìm được. Sau đó, gia đình báo lên chính quyền địa phương và nhờ những người dân xung quanh hỗ trợ tổ chức đi tìm.

Cơ quan chức năng phối hợp với gia đình điều tra vụ 2 cháu bé rơi xuống hồ nước sâu tử vong - Ảnh: Tiền Phong

Đến trưa 11/12, một người dân tại thôn Phú Thịnh phát hiện thi thể hai cháu bé nổi trên hồ nước ở thôn Phú Thịnh, xã Đăk Nang. Được biết, địa điểm phát hiện thi thể hai cháu cách nhà anh T. và S. khoảng 2km. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không tìm thấy bà Vừ Thị Sáng.

Qua quá trình điều tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định hai cháu bé chết tại khu vực hồ nước không thể do các cháu tự gây ra, có sự tác động từ bên ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người”...

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đã phát đi thông báo truy tìm bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, trú tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô), đến nay vẫn chưa có thông tin về bà Sáng.

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