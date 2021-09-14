Hơn 10 giờ sau khi ra khỏi thùng xe đông lạnh, một gia đình (gồm 5 người, trong đó có một bé trai 6 tuổi) cho biết, họ thuê trọ ở TP.HCM, tuy nhiên tình hình dịch bệnh kéo dài, họ không thể cầm cự nên phải tìm đường về quê ở Quảng Trị.

Theo thông tin của Dân Trí, chiều 13/9, Công an huyện Hàm Tân cùng các đơn vị liên ngành đang phối hợp làm rõ vụ giấu 15 người trong thùng đông lạnh xe tải để "thông chốt" kiểm soát dịch Covid-19, phát hiện tại xã Tân Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Tuy nhiên, thùng đông lạnh rộng chưa đến 10 m2 nhưng phải "nhét" đến 15 người cùng hành lý nên mọi người phải chen nhau ngồi kín sàn. Một người đàn ông đưa gia đình về quê Quảng Trị kể lại: "Xe chạy được vài phút thì có người say xe nên tài xế tắt máy lạnh, sau đó trong thùng xe bắt đầu nóng lên. Mọi người mồ hôi đầm đìa, có lúc không thở nổi. Hai vợ chồng em phải thay nhau quạt cho con".

Sau khi tìm được xe, ngày 12/9, gia đình này bắt đầu hành trình. Đi đến tỉnh Đồng Nai, gia đình được yêu cầu cùng 10 người khác lên thùng xe đông lạnh do Lê Văn T. (39 tuổi, ngụ Bình Thuận) làm tài xế, để "thông chốt" kiểm dịch.

Khi nghe lực lượng chức năng giải thích ngồi trong thùng xe đông lạnh như vậy rất nguy hiểm, anh này chia sẻ: "Em và mọi người cũng biết nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Cũng may mọi người được ra ngoài kịp thời chứ chạy tiếp chắc không chịu nổi".

Về phương hướng hỗ trợ những người trên, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng tạm thời đưa 15 người về khu cách ly tập trung chăm sóc miễn phí. Sau khi sức khỏe ổn định, Bình Thuận sẽ liên lạc với lãnh đạo các tỉnh (quê của 15 người) để phối hợp đưa công dân về an toàn.

Gia đình người đàn ông về quê Quảng Trị ngồi cùng thùng xe đông lạnh với 10 người khác để 'thông chốt' - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin của Vietnamnet, khoảng 22 giờ ngày 12/9, khi đang tuần tra trên QL1A, Tổ công tác của Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận) phát hiện tại khu vực quán cơm Minh Thủy (thuộc xã Tân Đức, Hàm Tân) xe tải đông lạnh BKS 51D-382.14 đang đậu trong sân quán cơm có dấu hiệu bất bình thường nên đã yêu cầu mở thùng xe phía sau để kiểm tra và phát hiện trong thùng xe có 15 người.

Cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình được giấy xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính còn hiệu lực. Tổ công tác đã áp tải ôtô cùng người về chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan chức năng, tài xế xế Lê Văn T. (SN 1982, trú tại huyện Hàm Thuận Nam) khai nhận chở 15 người từ một số xe khác để đưa qua chốt kiểm soát với mức giá 700.000 đồng/người.

Tối ngày 13/9, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông rất đau xót khi xem clip quay cảnh người dân ngồi trong thùng xe đông lạnh để trốn qua chốt:

"Tôi đã chỉ đạo Trạm CSGT Hàm Tân và UBND huyện Hàm Tân trước mắt bố trí nơi ăn ở. Đồng thời tuyên truyền cho họ biết việc chọn cách trốn về như vậy là sai. Tuy nhiên, những người dân này đang gặp hoạn nạn, họ muốn về quê tránh dịch nhưng không còn chọn lựa nào khác nên nếu buộc họ quay về nơi xuất phát. Việc này vô tình đẩy họ vào khó khăn chồng chất hơn. Vì vậy, tỉnh Bình Thuận sẽ vận động phương tiện và đề nghị các tỉnh tiếp nhận để tổ chức đưa họ về quê cách ly theo quy định".