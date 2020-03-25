Vợ xin phép về trễ, không nấu cơm cho bố mẹ vì đang nằm viện, chồng mắng xối xả: ‘Ở luôn trong đó, khỏi về’

Xã hội 25/03/2020 18:45

Câu chuyện chồng mắng vợ vì không kịp về nhà nấu cơm cho bố mẹ dù đang nằm viện cấp cứu khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Trong hôn nhân, chuyện vợ chồng mâu thuẫn, tranh cãi là điều bình thường. Tuy nhiên, chuyện chồng mắng vợ thậm tệ vì không về nhà nấu cơm dù đang nằm viện được người vợ chia sẻ trên mạng mới đây đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Theo chia sẻ, người vợ đang nằm truyền nước trong bệnh viện. Vì tới giờ cơm tối nhưng vẫn chưa truyền nước xong, không thể về nên anh chồng nhắn tin thúc giục: “Không về lo cơm nước, cứ để ông già phải nấu”.

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Bài viết của người vợ nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội - Ảnh: FB

Nhận được tin nhắn, chị vợ đã nhẹ nhàng giải thích nhưng anh chồng lại nổi nóng, mắng mỏ: “Tối ở trong đấy luôn đi, về có tác dụng gì”. 

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều cho rằng người chồng quá vô tâm, không thương yêu vợ con. Nhiều bà mẹ bỉm sữa khuyên chị vợ nên thẳng thắn nói chuyện để chồng thay đổi. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, hôn nhân của cặp đôi sẽ không bền.

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Loạt tin nhắn người chồng mắng vợ khiến dân mạng bức xúc - Ảnh: FB

 "Thật sự không hiểu sao em có thể chịu đựng được người chồng vô tâm vậy luôn. Hy vọng em sớm khỏe, muốn tình cảm vợ chồng bền chặt thì 2 em nên nói chuyện thẳng thắn với nhau", K.H khuyên.

"Nhiều ông chồng kỳ lạ ghê, suốt ngày chỉ biết đòi hỏi đủ thứ từ vợ, lúc vợ bệnh không chăm sóc được mà còn hạch sách. Sống khổ quá thì chia tay, tự giải thoát mình đi em", N.B bức xúc.

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