Là vợ chồng, bạn không chỉ san sẻ cho nhau niềm vui mà còn ở bên cạnh an ủi, động viên bạn đời vào những lúc đau ốm, bệnh tật. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó và trở thành một người chồng, người vợ tốt, điển hình như người đàn ông trong đoạn clip dưới đây.

Thay vì an ủi, quan tâm thì người đàn ông ngồi trước giường được cho là chồng của bệnh nhân lại dùng tay bóp chặt cánh tay đang truyền nước của vợ và tát mạnh vào mặt chị.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội nhiều giờ qua, một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim tiêm, có lẽ vì đau nhức nên không thể nằm yên.

Người đàn ông nắm tay, tát vào mặt vợ nằm trên giường bệnh - Ảnh cắt từ clip

Vừa tát, người này vừa chửi vợ bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe: “Gồng à? Mày không nhìn thấy kim đây à? Dậy đi đâu hả? Láo nào. Cho mày chết đi bây giờ. Hành từ tối qua đến giờ, từ sáng tao đã được ăn được cái gì đâu?”.

Chứng kiến cảnh đó, những người xung quanh xót xa cho người vợ tội nghiệp nên đã khuyên người chồng này ra ngoài ăn phở để lót dạ nhưng không được.

Hình ảnh khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mọi người tỏ ra bức xúc trước hành động của người chồng này.

“Vợ chồng mà đối xử với nhau tàn tệ quá. Sau này nếu ốm đau, bệnh tật lại kêu vợ chứ kêu ai. Biết là chăm sóc bệnh nhân cực khổ nhưng cũng không nên hành xử như vậy”, K.H bình luận.

“Phụ nữ hết lòng vì gia đình để rồi khi ngã xuống, cũng chẳng ai lo cho mình. Lúc đau đớn, bệnh tật chẳng những không nhận được lời an ủi nào mà còn bị mắng chửi, đánh đập”, một cư dân mạng bức xúc thay cho người vợ.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip trên hiện vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.