Vợ bỏ đi, chồng chém con trai 5 tuổi nguy kịch, phải khâu hơn 300 mũi

Xã hội 11/01/2021 11:31

Sau khi vợ bỏ đi nhiều tháng, người cha cầm dao chém con trai 5 tuổi nhiều nhát khiến cháu bé nguy kịch.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc cha chém con trai 5 tuổi nguy kịch gây xôn xao dư luận địa phương. 

Trước đó vào chiều 10/1, bé P.N.M.K. (5 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) được hàng xóm đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng trên mặt có 3 vết thương lớn, mất nhiều máu. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhi có 3 vết chém sâu, đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm.

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Vợ bỏ đi, chồng chém con trai 5 tuổi nguy kịch, phải khâu hơn 300 mũi - Ảnh: Zing 

Sau 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu hơn 300 mũi trên mặt bé K. Hiện sức khỏe bé trai đã tạm ổn. 

Liên quan đến vụ việc, người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, gia đình cháu K. có hoàn cảnh khó khăn, ông B. có biểu hiện tâm thần nên mẹ cháu bé đã bỏ nhà đi hơn 4 tháng nay.

Gần đây, người đàn ông có biểu hiện thần kinh không bình thường, trầm cảm, ít nói. Người thân trong gia đình cũng thường xuyên theo dõi, tuy nhiên đến khoảng 13 giờ 30 chiều 10/1, ông B. bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào đầu cháu K. khiến mọi người không kịp can ngăn.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục điều tra, làm rõ.

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