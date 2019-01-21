Vợ bầu phẫn nộ khi bồ nhí 18 tuổi nhắn tin thách thức, rủ chồng qua nhà ngủ nhưng thái độ của nhà chồng mới sốc hơn

Xã hội 21/01/2019 11:45

Trong lúc mang thai đứa con thứ hai, người phụ nữ này phát hiện chồng mình ngoại tình. Cay đắng hơn, cô bồ nhí còn cả gan nhắn tin thách thức chị.

Mới đây, trong một nhóm kín dành cho chị em trên Facebook, một người dùng mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện bị chồng phản bội khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Cụ thể, chị chia sẻ: “Em lấy chồng được 4 năm, con em được 3 tuổi và hiện tại em đang mang thai đứa thứ 2. Chồng em nghề lái xe cho công ty tháng 18 triệu. Em cũng làm công ty tháng được 7 triệu.

Từ lúc cưới nhau tới bây giờ chưa bao giờ biết đến tiền lương của chồng vậy mà lúc nào đi ra đường cũng khoe thương yêu vợ con hết mực. Nhiều lúc mượn tiền người ta cầm cả xe của vợ. Vợ cũng chết đắng chết cay để chuộc trả nợ vì nghĩ thương con, thương chồng.

Vợ bầu phẫn nộ khi bồ nhí 18 tuổi nhắn tin thách thức, rủ chồng qua nhà ngủ nhưng thái độ của nhà chồng mới sốc hơn - Ảnh 1
Bài chia sẻ do N.T đăng trong một nhóm kín trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Con em gửi ông bà nội mỗi tháng em gửi tiền về mua sữa nuôi con. Chồng lúc nào cũng ghen tuông cấm em xài điện thoại cảm ứng không cho chơi Facebook. Em cũng chấp nhận vì nghĩ cho gia đình êm ấm. Điện thoại anh thì lúc nào cũng cài mật khẩu, em mà đụng tới thì chửi bới bảo soi mói đời tư.

Tình cờ em có phát hiện ra chồng em quen con bé mà tính ra đáng tuổi cháu mình và đã được 1 năm nay. Nhưng bất ngờ hơn là cả nhà chồng đều biết và còn bao che. Được đằng chân lên đằng đầu, dù đã tính đến chuyện ly hôn, vợ chồng cãi vã rất nhiều nhưng vì thương con em nhẫn nhịn hết được. Vậy mà đời không như mình muốn con giáp thứ 13 đòi em ba mặt một lời. Còn nhiều lần nhắn tin thách thức, nhưng em vẫn nhịn.

Chồng em thì vẫn chối cãi bảo là dứt khoát lâu rồi còn muốn gì nữa. Nhưng không, đỉnh điểm là tối hôm qua vô tình em đụng trúng, điện thoại sáng lên tinh thần em như sụp đổ. Vừa bầu bì, vừa con thơ vậy mà nó mới 18 tuổi thôi học đại học đàng hoàng mà cứ bám víu vào chồng người khác qua lại với nhau.

Vợ bầu phẫn nộ khi bồ nhí 18 tuổi nhắn tin thách thức, rủ chồng qua nhà ngủ nhưng thái độ của nhà chồng mới sốc hơn - Ảnh 2
Tin nhắn bồ nhí rủ chồng ra ngoài ngủ - Ảnh: Facebook

Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao trong sáng với bạn bè. Hôm nay em nói ra đây vì em cũng hết chịu đựng nổi muốn nói em ngu cũng được, em muốn hai chúng nó toại nguyện với nhau như là nó muốn, vạch áo cho người xem lưng cũng được. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Để coi em thách thức chị được bao lâu nữa. Tuổi đời em còn trẻ thiếu gì đàn ông con trai sao em cứ thích tranh giành bố của con chị?

Em biết là khi em đăng bài này lên thì nhiều chị sẽ không tin. Còn nhiều cái nữa em không biết viết làm sao nên cứ cho em lời khuyên ạ. Em buồn và áp lực dữ dội, em không biết phải nên làm thế nào nữa”.

Kèm theo đó, người này còn chia sẻ thêm hình ảnh những tin nhắn mà cô gái kia gửi cho vợ để thách thức. Trong những tin nhắn này, cô bồ nhí đã hẹn người vợ ra để nói chuyện, cũng khuyên chị nên ly hôn với chồng.

Vợ bầu phẫn nộ khi bồ nhí 18 tuổi nhắn tin thách thức, rủ chồng qua nhà ngủ nhưng thái độ của nhà chồng mới sốc hơn - Ảnh 3
Bồ nhí nhắn tin khuyên chị vợ nên bỏ chồng - Ảnh: Facebook

“Nếu chị cảm thấy người đàn ông bên mình quá bội bạc thì chị cứ ly dị, người đã hết yêu mình muốn đi thì có trăm đường để đi”, những dòng tin nhắn "khuyên can" của cô bồ nhí khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Vợ bầu phẫn nộ khi bồ nhí 18 tuổi nhắn tin thách thức, rủ chồng qua nhà ngủ nhưng thái độ của nhà chồng mới sốc hơn - Ảnh 4
Tin nhắn thách thức của cô gái trẻ - Ảnh: Facebook

“Đời người có luật nhân quả. Bạn cứ lo cho con cái và bản thân đi đã. Bao giờ chồng bạn viết đơn lên toà thì bạn ký là xong. Cái đó chỉ là thủ tục không quan trọng bạn ạ. Quan trọng giờ bạn lo cho đứa con trong bụng đã”, N.M khuyên.

“Bỏ đi cho đỡ khổ đừng nuối tiếc bạn ạ, đôi khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác tốt đẹp hơn lại mở ra”, một người dùng mạng xã hội lên tiếng.

Hiện tại, vì chỉ có phía người vợ lên tiếng nên thực hư câu chuyện vẫn chưa được rõ ràng. Dù vậy, bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý cực lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em.

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Mặc dù đã hứa với gia đình sẽ chấm dứt tình cảm nhưng sau đó người chồng và cô bồ nhí vẫn tiếp tục qua lại. Khi bị bắt gặp lần nữa, người chồng chẳng những không ăn năn hối lỗi mà còn ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi người vợ mang thai 5 tháng về.

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