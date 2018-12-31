Vinamilk có hệ thống trang trại đạt chuẩn Global Gap lớn nhất châu Á

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam từ năm 2016 vẫn luôn tăng trưởng đều đặn, hàng nông sản Việt Nam đã được công nhận về mặt chất lượng và đã thuận lợi tiến vào những thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu. Tuy nhiên, khi nhắc đến nền nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao thì Việt Nam vẫn chưa vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét như các nước có nền nông nghiệp phát triển như New Zealand, Mỹ, Úc, Hà Lan…

Điều này chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Vinamilk trong việc mở rộng, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, bảo đảm chất lượng nguồn sữa tươi nguyên liệu nhằm đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm tươi ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Global G.A.P là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P). Chứng nhận Global G.A.P có vai trò đảm bảo thực phẩm đạt đủ tiêu chuẩn về sản phẩm sạch và chất lượng quốc tế cho người sử dụng.

Chính vì vậy, với việc hệ thống trang trại của Vinamilk tại Việt Nam được chứng nhận là “Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P lớn nhất châu Á”, nền nông nghiệp chăn nuôi bò sữa của Việt Nam đã tiến thêm một bước vào mục tiêu trở thành một ngành nông nghiệp công nghệ cao, phát triển theo hướng bền vững và dần tiệm cận với nền nông nghiệp chăn nuôi bò sữa của thế giới.

Hệ thống 9 trang trại trải dài khắp cả nước của Vinamilk

Đồng thời, quá trình sản xuất ra các sản phẩm đó được chứng minh về tính bền vững, quan tâm đến khía cạnh sức khỏe con người, động vật; an toàn và phúc lợi xã hội của người lao động, môi trường. Do đó, những trang trại đạt tiêu chuẩn Global G.A.P luôn cho ra các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế về mặt chất lượng. Đây được xem là chìa khóa để các sản phẩm nông nghiệp ở các nước có thể thâm nhập vào các thị trường khó tính như EU, Mỹ…

Với hệ thống 9 trang trại đạt chuẩn Global G.A.P trải dài từ Bắc chí Nam, Vinamilk đã được tổ chức Bureau Veritas – đại diện của tổ chức Global G.A.P tại Việt Nam chứng nhận là công ty sở hữu “Hệ thống trang trại chuẩn Global G.A.P lớn nhất châu Á”. Đây là chứng nhận đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho hệ thống trang trại bò sữa trong việc thực hành nông nghiệp tốt, đảm bảo chất lượng sữa tươi 3 không (không sử dụng hóoc-mon tăng trưởng, không dư lượng thuốc trừ sâu và kháng sinh, không chất bảo quản), tự nhiên thuần khiết cho người tiêu dùng.

Quy trình chế biến sữa khép kín của Vinamilk

Với mục tiêu muốn bảo toàn sự tươi ngon thiết yếu của dòng sản phẩm sữa tươi, thay vì tập trung ở 1 địa phương, Vinamilk đầu tư các trang trại trải dài trên cả nước nhằm tận dụng quỹ đất dồi dào và điều kiện khí hậu thổ nhưỡng đặc trưng ở từng vùng miền như: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Lâm Đồng… Hệ thống trang trại luôn được giám sát nghiêm ngặt ngay trong quá trình xây dựng nhằm đảm bảo cho ra nguồn sữa tươi nguyên liệu đáp ứng các qui chuẩn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp, tiêu chuẩn CODEX quốc tế và đáp ứng tiêu chuẩn Global G.A.P. ngay tại thời điểm khánh thành các trang trại.

Một góc trang trại của Vinamilk

Quan trọng hơn, việc xây dựng trang trại được tính toán để kết nối khoa học với 13 nhà máy chế biến của Công ty trên cả nước. Ngay sau khi được vắt, sữa tươi nguyên liệu sẽ được bảo quản lạnh và vận chuyển ngay đến nơi sản xuất với bán kính không quá 50 km và thời gian di chuyển ngắn, bảo đảm giữ được sự thuần khiết và hương vị tự nhiên của dòng sữa tươi. Đồng thời, với quy trình sản xuất khép kín, các sản phẩm của Vinamilk luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn của bộ y tế cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng số lượng bò sữa của Vinamilk ở tất cả các trang trại và hộ chăn nuôi đã lên đến hơn 120,000 cô bò, cung cấp đến 800 tấn sữa tươi nguyên liệu/ngày, tương đương 3,2 triệu ly sữa. Với hàng loạt các dự án đầu tư, mở rộng phát triển vùng nguyên liệu đã và đang được triển khai, dự kiến tổng đàn bò của Vinamilk sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi.

Như vậy, dù thị trường sữa thế giới và ngay cả tỷ giá ngoại tệ có biến động như thế nào, thì doanh nghiệp Sữa lớn nhất cả nước vẫn hoàn toàn có thể chủ động được kế hoạch sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm của mình.

Như vậy, có thể thấy, với sự đầu tư bài bản và hết sức quy mô và đảm bảo nghiêm ngặt các quy chuẩn quốc tế, Vinamilk xứng đáng với danh hiệu là doanh nghiệp sở hữu “Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P lớn nhất Châu Á”. Chứng nhận này đã đưa nền nông nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới, vinh danh trên bản đồ nông nghiệp thế giới, đem lại sự yên tâm và cả tự hào cho người tiêu dùng Việt. Đồng thời 1 lần nữa khẳng định chất lượng nguồn sữa tươi tự nhiên, thơm ngon thuần khiết mà Vinamilk mang đến cho người tiêu dùng.