Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 265: 2 ca liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi

Chiều 13/4, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận thêm 3 trường hợp mới dương tính với Covid-19 tại Việt Nam.

Chiều 13/4, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận thêm 3 trường hợp mới dương tính với Covid-19 tại Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 265 trường hợp dương tính với Covid-19.

CA BỆNH 263 (BN263): Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ngày 25/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt rét, đau rát họng, ho khan, mệt.

Bệnh nhân thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân được kết luận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 264 (BN264): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CA BỆNH 265 (BN265): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hà Tĩnh. Ngày 23/3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình.

Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại điểm cách ly ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ngày 8/4 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 12/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại, cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Tình hình dịch Covid-19 tại nước ta tính đến sáng 13/4 - Ảnh: Thông tin Chính phủ

Tính đến sáng 13/4, Việt Nam có 144 bệnh nhân bình phục. Có thêm 38 trường hợp âm tính 1 đến 2 lần. Thành phố Hà Nội có số ca nhiễm đứng đầu cả nước với 112 ca (51 trường hợp đã khỏi bệnh, 61 bệnh nhân đang được điều trị). TP. Hồ Chí Minh là khu vực có số bệnh nhân cao thứ 2 cả nước với 55 ca (39 ca đã được điều trị khỏi, 16 ca đang điều trị)

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