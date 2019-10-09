Cụ ông chết trong nhà nghỉ sau khi thuê phòng ở cùng một cô gái. Cơ quan công an nhận định nạn nhân bị thượng mã phong dẫn đến tử vong.

Mới đây, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi xảy ra vụ việc cụ ông chết trong nhà nghỉ khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, trưa 8/10, ông B.V.D. (63 tuổi) đến nhà nghỉ thuộc phường Nghĩa Lộ thuê phòng. Sau đó, một cô gái đeo khẩu trang đến nhà nghỉ và lên phòng ở cùng ông D.

Người thân đưa thi thể nạn nhân về nhà - Ảnh: Zing

Không lâu sau thì cô gái này rời đi. Đến chiều cùng ngày, do không thấy khách trả phòng, nhân viên nhà nghỉ lên mở cửa kiểm tra thì phát hiện ông D. đã tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ sự việc. Người thân nạn nhân có mặt ở hiện trường đã từ chối khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, công an nghi ngờ nạn nhân đột tử vì thượng mã phong. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa thi thể ông D. về lo hậu sự.

Phải làm gì khi bị thượng mã phong? Theo Ths.BS Nguyễn Đình Liên (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), thượng mã phong là tai biến mạch máu trong quá trình sinh hoạt tình dục, bệnh gặp chủ yếu ở nam giới với hậu quả là tử vong nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Khi đang quan hệ tình dục, nữ giới thấy nam giới có biểu hiện lịm đi, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở nhanh, thở yếu... cần bình tĩnh để xử trí như sau: - Giữ nguyên tư thế, hà hơi thổi khí vào miệng nam giới, sau đó dùng tay bấm thật mạnh vào đầu xương cùng cụt, gần hậu môn (nếu có vật nhọn thì càng tốt) hoặc điểm giữa gốc dương vật và hậu môn. - Sau đó ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở môi trên. Tiếp tục dùng vật tù, sắc nhọn châm vào mười đầu ngón tay và hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực nếu biết làm. Sau đó gọi người xung quanh đến cấp cứu, đưa đi cấp cứu, hoặc gọi 115. Để đề phòng thượng mã phong, BS Liên khuyên không quan hệ tình dục khi đang điều trị bệnh lý tim mach: Tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim,.. Không quan hệ tình dục khi mệt mỏi, tắm nước quá nóng, quá lạnh, sau uống nhiều bia rượu,…

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