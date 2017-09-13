Va chạm xe tải, xe máy bốc cháy như đuốc khiến bé gái 5 tuổi bị thiêu sống, mẹ nguy kịch

Xã hội 13/09/2017 19:38

Trưa 13/9, vụ va chạm giữa xe tải với xe máy tại ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) khiến một bé gái bị thiêu sống tử vong, mẹ nguy kịch.

Bé gái 5 tuổi bị chết cháy, mẹ nguy kịch sau <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tai-nan-giao-thong.topic'>tai nạn giao thông</a>
Chiếc xe máy cháy rụi sau vụ va chạm - Ảnh: Facebook

Theo thông tin được đăng tải trên báo Thanh niên, vào thời điểm xảy ra sự việc chị Trần Thị Hiền (37 tuổi, trú tại Cà Mau) chở theo con gái là Nguyễn Thị Mỹ Như (5 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60N1 – 5439 từ Biên Hòa về Bình Thuận thì xảy ra va chạm với xe tải tại khu vực ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Bé gái 5 tuổi bị chết cháy, mẹ nguy kịch sau tai nạn giao thông
Xe máy bốc cháy khiến bé gái 5 tuổi tử vong - Ảnh: Facebook

Lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 60C-181.36 lưu thông cùng chiều từ phía sau tông vào xe máy chị Hiền khiến chiếc xe bị kéo lê một đoạn, sau đó bốc cháy. Ngọn lửa từ chiếc xe máy khiến người mẹ bị thương nặng, sức khỏe trong tình trạng nguy kịch còn bé Như bị lửa thiêu tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

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