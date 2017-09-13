Trưa 13/9, vụ va chạm giữa xe tải với xe máy tại ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) khiến một bé gái bị thiêu sống tử vong, mẹ nguy kịch.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Thanh niên, vào thời điểm xảy ra sự việc chị Trần Thị Hiền (37 tuổi, trú tại Cà Mau) chở theo con gái là Nguyễn Thị Mỹ Như (5 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60N1 – 5439 từ Biên Hòa về Bình Thuận thì xảy ra va chạm với xe tải tại khu vực ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 60C-181.36 lưu thông cùng chiều từ phía sau tông vào xe máy chị Hiền khiến chiếc xe bị kéo lê một đoạn, sau đó bốc cháy. Ngọn lửa từ chiếc xe máy khiến người mẹ bị thương nặng, sức khỏe trong tình trạng nguy kịch còn bé Như bị lửa thiêu tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chồng khóc nức nở khi nhìn thấy vợ và đứa con chưa chào đời tử nạn dưới gầm container Hay tin vợ gặp tai nạn, người chồng vội chạy đến nơi và khóc ngất khi nhìn thấy thi thể vợ nằm dưới bánh xe container.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/va-cham-xe-tai-xe-may-boc-chay-nhu-duoc-khien-be-gai-5-tuoi-bi-thieu-song-me-nguy-kich-234311.html