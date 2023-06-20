Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Báo động hàng chục nghìn bài thi môn Toán dưới trung bình, cả trăm thí sinh nhận 'trứng ngỗng'

Xã hội 20/06/2023 19:01

Năm nay, thí sinh điểm dưới trung bình môn ngoại ngữ là 32,31%, giảm so với tỷ lệ 44,8% của năm ngoái. Môn toán có 45,99% thí sinh điểm dưới trung bình, chưa cải thiện được tỷ lệ 45,37% của năm 2022.

Theo thông tin từ Dân Trí, Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Số liệu tổng hợp cho thấy, trong tổng số 95.952 thí sinh có điểm ở 3 môn thi thì 67.591 thí sinh đạt tổng điểm từ 15 trở lên (trung bình mỗi môn đạt 5,0 điểm). Con số này chiếm tỷ lệ 70,44%.

Số lượng còn lại 28.361 thí sinh có điểm trung bình chưa tới 5 điểm/môn. Thống kê riêng biệt, số thí sinh có điểm thi dưới điểm 5 ở từng môn cụ thể là: môn ngữ văn có 11.362 bài thi sinh, môn toán là 44.126 bài thi và môn ngoại ngữ là 30.999 bài thi.

Trong số này, 180 thí sinh bị điểm liệt (0 điểm) ở các môn, gồm 165 bài thi môn toán, 7 bài thi môn ngữ văn và 8 bài môn ngoại ngữ. Mặc dù số bài thi môn toán bị điểm liệt cao cách biệt so với 2 môn còn lại nhưng đã giảm gần một nửa so với năm ngoái (295 bài).

Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, thí sinh bị điểm 0 ở bất cứ bài thi nào đều không được xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Năm nay, thí sinh điểm dưới trung bình môn ngoại ngữ là 32,31%, giảm so với tỷ lệ 44,8% của năm ngoái. Môn toán có 45,99% thí sinh điểm dưới trung bình, chưa cải thiện được tỷ lệ 45,37% của năm 2022.

Trong ba môn, môn ngữ văn gây bất ngờ khi đề thi được đánh giá là dễ nhưng vẫn có tới 11,84% thí sinh có điểm dưới trung bình. 

Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Báo động hàng chục nghìn bài thi môn Toán dưới trung bình, cả trăm thí sinh nhận 'trứng ngỗng' - Ảnh 1
Bảng so sánh số bài đạt điểm trung bình của 3 môn thi hệ đại trà - Ảnh: Dân Trí

Trái ngược với tình phổ điểm dưới trung bình của môn Toán, ở môn Tiếng Anh, "cơn mưa" điểm 10 hàng loạt. Dẫn tin từ báo Công dân & Khuyến học, môn Ngoại ngữ có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 2.100 điểm 10.

Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Báo động hàng chục nghìn bài thi môn Toán dưới trung bình, cả trăm thí sinh nhận 'trứng ngỗng' - Ảnh 2
Môn Tiếng Anh đón 'cơn mưa' điểm 10 - Ảnh minh hoạ: Thanh Niên

Cụ thể, có khoảng 32% bài thi đạt điểm 8 điểm trở lên. Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối là 2.147, chiếm 2,2% số lượng thí sinh dự thi. Đây cũng là môn thi có số lượng bài thi đạt 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

'Mưa' điểm 10 'tưới mát' kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Môn Ngoại ngữ dẫn đầu với hơn 2.100 bài 'tuyệt đối'

'Mưa' điểm 10 'tưới mát' kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Môn Ngoại ngữ dẫn đầu với hơn 2.100 bài 'tuyệt đối'

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Trong đó, môn Ngoại ngữ có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 2.100 điểm 10.

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