Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế khẩn trương rà soát, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn chất ethylene oxide bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm.

Theo thông tin của báo Người Lao động, ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các bộ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau vụ việc mì Hảo Hảo bị thu hồi tại một số nước châu Âu. Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương, xác minh thông tin sản phẩm mì ăn liền Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhiễm chất Etylen oxit và bị thu hồi tại một số nước châu Âu, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế căn cứ quy định tại Điều 62 Luật an toàn thực phẩm, khẩn trương rà soát, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn chất Etylen oxit bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương rà soát, cập nhật và thông tin rộng rãi về yêu cầu, mức giới hạn các chất hạn chế sử dụng, chất cấm,... trong sản phẩm thực phẩm phù hợp với yêu cầu của các nước nhập khẩu. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra làm rõ nguyên nhân sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhiễm chất Etylen oxit để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Một trong số những sản phẩm được FSAI thông báo thu hồi do phát hiện chất gây ung thư Etylen oxit - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm mì ăn liền có chứa chất Etylen oxit, gồm mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (loại 77g, hạn sử dụng đến 24/9/2022), miến Good vị sườn heo do Công ty cổ phần Acecook Việt Nam sản xuất. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Công Thương đã vào cuộc, xác minh làm rõ các cảnh báo về mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook. Theo thông tin của Tiền Phong, ngày 12/9, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam có thông tin gửi đến báo chí khẳng định, hoàn toàn không có chất Ethylene oxide (EO) trong sản phẩm Hảo Hảo tôm chua cay nội địa. Theo Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến hai lô sản phẩm xuất khẩu: Miến Good, hương vị sườn heo, loại 56gr, ngày sản xuất 10/5/2021 và Mì Hảo Hảo, hương vị tôm chua cay, loại 77gr, ngày sản xuất 24/3/2021 bị thu hồi tại EU ngày 28/8/2021; Acecook đã kiểm tra và cam kết trong quy trình sản xuất của công ty không sử dụng EO và hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam.

Thông tin mới nhất vụ mì Hảo Hảo có chứa chất cấm Ethylene Oxide vượt ngưỡng quy định Trong công văn Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về vụ việc cho biết, mì Hảo Hảo sản xuất trong nước và lô hàng xuất khẩu không chứa chất Ethylene Oxide và vẫn đảm bảo quy định của Việt Nam.

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