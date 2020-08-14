Từ 0 giờ ngày 14/8, cách ly xã hội toàn thành phố Hải Dương trong 15 ngày

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 14/8, TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã phường cách ly xã phường.

Tối 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định cách ly xã hội toàn thành phố (TP) Hải Dương sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 có liên quan đến bệnh nhân 867.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

UBND tỉnh yêu cầu người dân ở lại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Đồng thời, người dân cũng phải tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Đối với việc họp chợ, UBND tỉnh yêu cầu dừng họp các chợ trên địa bàn thành phố, chỉ để lại các cơ sở bán lương thực, thực phẩm.

Tỉnh cho phép trưng dụng khu ký túc xá Đại học Hải Dương làm nơi cách ly tập trung cho tất cả trường hợp F1 của bệnh nhân 867 và bệnh nhân 751. UBND tỉnh giao UBND TP Hải Dương phối hợp với Đại học Hải Dương vận chuyển, đưa đón toàn bộ 152 trường hợp F1 về cách ly tập trung tại khu ký túc xá nhà trường. Trong quá trình di chuyển phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND TP Hải Dương chỉ đạo Công an thành phố nhanh chóng truy vết tất cả trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 751 và 867. Đồng thời quản lý, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện cách ly của những người này, lập chốt kiểm duyệt tại các lối ra, vào TP Hải Dương trong thời gian cách ly.

Sở Y tế nhanh chóng khôi phục toàn bộ hệ thống máy móc xét nghiệm về Covid-19 của 4 cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh để làm xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng các trường hợp F1 và F2 của bệnh nhân 751 và bệnh nhân 867.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thông báo công khai, trung thực thông tin liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền để những người dân đã qua lại ổ dịch này kịp thời nắm bắt thông tin và khẩn trương khai báo y tế, yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm Covid-19.