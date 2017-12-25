Tránh họa sát thân do cháy nổ bình gas tại các hộ gia đình chỉ nhờ 1 cục xà phòng

Xã hội 25/12/2017 16:36

Theo các chuyên gia, hầu hết sự cố cháy nổ bình gas xảy ra tại nhiều hộ gia đình thường có nguyên nhân từ việc dây dẫn nối bình gas với bếp gặp sự cố.

Dây dẫn nối bình gas với bếp được xem là nguyên nhân dễ gây ra cháy nổ gas nhất. Do dây dẫn làm bằng chất liệu cao su nên có thể bị rò rỉ khi bị gập, xoắn hay bị chuột cắn.

Để phòng ngừa các sự cố cháy nổ bình gas, bạn có thể áp dụng những mẹo hay dưới đây.

Trước tiên, khi mới mua bếp và bình gas về, bạn nên bôi một lớp xà phòng đặc quanh ống dẫn gas, lúc khí gas bị rò rỉ sẽ tạo bọt tại chỗ thủng.

Nếu thấy bình phồng lên thì phải lập tức phun nước vào bình rồi đưa người nhà chạy ra ngoài để đề phòng cháy nổ.

Những dấu hiệu nhận biết bình gas bị xì

Gas bốc mùi: Nếu ngửi thấy mùi gas đậm đặc, bình gas bị rò rỉ tạo thành tuyết bám xung quanh dây dẫn, nhiệt độ trong đột ngột tăng lên, nghĩa là bình gas nhà bạn đang gặp sự cố có thể dẫn đến cháy nổ.

Để khắc phục, bạn phải nhanh chóng mở cửa, dùng quạt tay quạt bớt khí gas ra ngoài. Cần đặc biệt chú ý không được bật lửa lên xem, tắt hết quạt điện để tránh những tia đánh lửa của quạt tiếp xúc với khí gas gây ra cháy.

Tránh họa sát thân do cháy nổ bình gas tại các hộ gia đình chỉ nhờ 1 cục xà phòng - Ảnh 1
Khi mới mua bình gas về, bạn nên bôi một lớp xà phòng rắn lên đường dây, nếu gas bị xì thì sẽ có bọt nổi lên tại chỗ thủng - Ảnh minh họa: Internet

Sự cố về nguồn lửa: Khi bếp gas không bắt lửa, ngọn lửa có màu đỏ bất thường, có mùi gas thoát ra ngoài.

Cách xử trí: Bạn cần tắt ngay bếp, khóa hết van bếp đồng thời kiểm tra lại mâm chia lửa có bị đặt lệch hay không. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lau khô sứ đánh điện của bếp hoặc kiểm tra mâm lửa của bếp.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến nguồn lửa gặp sự cố. Nước sạch cũng có thể khiến lửa đỏ bất thường, do đó nếu người nấu để đáy nồi bị ướt cũng làm cho lửa gas có màu đỏ.

Những cách bảo vệ gia đình khi gas bị rò rỉ

Tránh họa sát thân do cháy nổ bình gas tại các hộ gia đình chỉ nhờ 1 cục xà phòng - Ảnh 2
Tuyệt đối không mở tất cả các cửa khi phát hiện bình gas xì mà chỉ mở các cửa ở phía trên bếp để khí gas thoát ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân khí gas khi rò ra sẽ không dẫn đến cháy nổ, nhưng nếu gặp tia lửa điện hoặc nhiệt độ và áp suất rất cao thì sẽ rất nguy hiểm.

Khi ngửi thấy khí gas bị rò rỉ: Hãy tắt nguồn điện thoại, không bật tắt công tắt đèn, đóng cắt mạch điện và lập tức khóa van bình gas. Mở hết các cửa ở phía trên bếp (tuyệt đối không mở các cửa ngang với bếp và các cửa khác trong nhà) để khí gas đi lên trên và ra ngoài. Đến lúc trong nhà hết mùi mới được mở hết các cửa khác trong nhà.

Dưới đây là đoạn clip hướng dẫn cách xử lý tình huống khi gặp sự cố bình gas bị xì và phát cháy.

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