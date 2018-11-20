TPHCM: Tự học nghề rồi mua filler về tiêm, chồng khiến vợ mù mắt phải

Người chồng không hề theo học ngành y, chỉ đi học tiêm filler ở một cơ sở thẩm mỹ tư nhân, sau đó mua filler với giá 1,2 triệu đồng về tự tiêm cho vợ. Hậu quả, người vợ bị sưng đau vùng mũi, mờ mắt phải nên vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 19/11, Phó Giáo sư - Thạc sĩ - Bác sĩ Đỗ Quang Hùng, Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM thông tin, vào tối 16/11, một bệnh nhân nữ (18 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đau nhức, sưng tím vùng da quanh trán, mắt phải mờ dần vì bị biến chứng sau khi tiêm filler.

Khoa tạo hình thẩm mỹ đã hội chẩn với Khoa mắt của bệnh viện, chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch trung tâm võng mạc gây mù mắt phải. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa mắt Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên có khả năng bệnh nhân sẽ không thể phục hồi thị lực như ban đầu.

Chồng tự tiêm filler cho vợ khiến vợ mù mắt - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Đáng nói, người tiêm filler gây mù mắt chính là chồng của bệnh nhân. Người này không hề theo học ngành y, chỉ đi học tiêm filler ở một cơ sở thẩm mỹ tư nhân, sau đó mua filler với giá 1,2 triệu đồng về tự tiêm cho vợ vào trưa 16/11. Sau khi tiêm, người vợ than đau nhức, mờ mắt phải nên vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Hùng, Khoa tạo hình thẩm mỹ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị biến chứng sau khi tiêm filler, có các triệu chứng như sưng tím, tắc da hoại tử do tắc mạch vùng mũi, Ngoài ra, vùng mũi còn có động mạch trung tâm võng mạc rất nhỏ, nếu chích trúng động mạch này sẽ gây mù mắt là điều không tránh khỏi. Trường hợp nặng hơn, bệnh nhân có thể bị tắc mạch não gây liệt nửa người hay hôn mê, tử vong.

Tiêm filler nâng mũi, nữ sinh viên 20 tuổi ở Sài Gòn đối diện nguy cơ hoại tử da, mù mắt vĩnh viễn Nghe lời quảng cáo tiêm chất làm đầy giá chỉ vài trăm ngàn là có sóng mũi cao vút, nữ sinh viên “nhắm mắt làm liều” và nhập viện chỉ sau 35 phút tiêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tu-hoc-nghe-roi-mua-filler-ve-tiem-chong-khien-vo-mu-mat-phai-304658.html