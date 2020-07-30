TP.HCM: Phong tỏa một tuyến đường ở quận Thủ Đức

Xã hội 30/07/2020 20:35

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa một tuyến đường ở quận Thủ Đức để điều tra dịch tễ liên quan đến 1 ca nghi nhiễm Covid-19.

Theo thông tin đăng trên Tuổi Trẻ, tối 30/7, cơ quan chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực đường số 10 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) để điều tra dịch tễ do liên quan đến một ca nghi nhiễm Covid-19 cư ngụ ở đây.

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Cơ quan chức năng phong tỏa con đường để điều tra dịch tễ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại khu vực trên hiện đang có rất đông lực lượng công an phường, dân quân tự vệ, nhân viên y tế. Theo lãnh đạo Phòng y tế quận Thủ Đức, người nghi nhiễm Covid-19 từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó tự bắt xe về điều trị tại khoa nội thần kinh của một bệnh viện lớn ở TP.HCM vào ngày 22/7.

Từ ngày 23/7, người này bắt xe Grab về nhà trên đường số 10 tự cách ly. Tối 29/7, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của quận Thủ Đức. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng từ Viện Pasteur (Bộ Y tế).

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Tối 30/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

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