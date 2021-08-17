TP.HCM: Mỗi ngày khoảng 1 triệu lượt người ra đường thời điểm giãn cách xã hội, dự báo sẽ còn tăng cao

Số liệu gần 120.000 phương tiện cùng 1 triệu lượt người ra đường ở TP.HCM mỗi ngày được Công an TP ghi nhận, theo dự báo thời gian tới con số trên sẽ còn tăng cao.

Ngày 17/8, báo Thanh Niên dẫn tin từ Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 phương tiện. Công an TP.HCM dự báo thời gian tới, lượng người ra đường sẽ còn đông hơn vì từ ngày 16/8, TP.HCM đã mở rộng thêm một số nhóm đối tượng được ra đường. Trước đó, ngày 15/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản 2718 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và cho phép một số ngành nghề được hoạt động. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 16/8, TP.HCM cho phép thêm các nhóm sau được hoạt động gồm: các cơ sở sản xuất thực phẩm; các tổ chức hành nghề công chứng; các công ty cung cấp dịch vụ: bảo vệ; bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư; bảo hiểm; phòng bán vé máy bay; phòng khám tư nhân...

Riêng nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu gồm: đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý, ứng dụng công nghệ được lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện, TP.Thủ Đức. Số lượng này cũng đã hơn 50.000 lượt người mỗi ngày. Như vậy, với việc TP.HCM cho phép thêm các nhóm đối tượng được hoạt động trong khung giờ từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày như trên, Công an TP.HCM dự báo lưu lượng người và phương tiện di chuyển trên địa bàn TP.HCM trong khung giờ này sẽ tăng lên nhiều hơn so với trước đó. Ảnh minh họa: Internet Thông tin trên báo Giao thông, hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP ghi nhận 152.827 ca mắc Covid-19, đang điều trị hơn 32.000 bệnh nhân, trong đó có 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy. TP.HCM đặt mục tiêu đến 15/9, trên 70% người dân TP (trên 18 tuổi) được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1, 15% người dân được tiêm mũi 2 và hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho 15% số lượng công nhân còn lại ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Nhiều chuyên gia nhận định, nguy cơ dịch ở TP vẫn rất cao. Nếu không quyết liệt, triệt để chống dịch mạnh mẽ, khó giữ vững thành quả, thậm chí tình hình có thể xấu đi khi không đồng lòng, quyết tâm thực hiện nghiêm phòng chống dịch. Chỉ có giãn cách xã hội thì mới cách ly được người bệnh với người lành để ngăn dịch lây lan, nên phải tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt nữa.

Cập nhật lịch tựu trường mới nhất của 44 tỉnh, thành, TP.HCM dự kiến khai giảng vào giữa tháng 9 Đến ngày 17/8, trên cả nước đã có 44 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường. Hầu hết các tỉnh cho học sinh tựu trường ngày 1/9, riêng lớp 1 từ ngày 23/8.

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