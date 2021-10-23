TP.HCM: Khởi tố hai người phụ nữ lao vào nắm tóc, cào cấu cán bộ công an vì không được nhận tiền trợ cấp mùa dịch

Xã hội 23/10/2021 09:47

Mới đây, Công an quận 8, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Được biết, 2 người này đã tấn cán bộ công an vì không được nhận trợ cấp mùa dịch Covid-19.

Theo Công an TP.HCM, Công an quận 8, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bông (SN 1966) và Thái Kim Yến (SN 1994, con ruột của bà Bông) cùng có hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15/10/2021, bà Bông và Yến đến trụ sở UBND Phường 6, Quận 8 để yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua ra soát, cơ quan công an giải thích bà Bông không thuộc đối tượng được nhận tiền trợ cấp theo quy định. Tuy nhiên, bà và con gái laị có hành động la hét làm mất trật tự còn dùng điện thoại quay phim.

covid-19 1
Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng giữ trật tự - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan chức năng đã yêu cầu bà Bông và Yến không được làm mất trật tự nhưng hai đối tượng không những không chấp hành mà còn hung hăng kéo áo, nắm tóc, cào cấu... làm trầy xước da tay và làm hư hỏng bảng tên của CBCS Công an.

Hai đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế và đưa vào trụ sở Công an Phường 6, Quận 8 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng tiếp tục la hét và có thái độ không hợp tác.

covid-19 2
Đối tượng Bông la hét, còn Yến quay phim tại trụ sở UBND Phường 6, Quận 8 - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đã trích xuất hình ảnh tư liệu từ camera tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng xung quanh, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc và các đối tượng theo quy định pháp luật. 

Nóng: Khởi tố thêm một đối tượng liên quan đến vụ sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn ở Bắc Giang

Nóng: Khởi tố thêm một đối tượng liên quan đến vụ sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn ở Bắc Giang

Liên quan đến sự việc sat hại vợ cũ tại tỉnh Bắc Giang, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố thêm 1 đối tượng về hành vi che giấu tội phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM bệnh dịch Covid-19 tiền trợ cấp mùa dịch

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số