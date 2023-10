TP.HCM: Khởi tố hai người phụ nữ lao vào nắm tóc, cào cấu cán bộ công an vì không được nhận tiền trợ cấp mùa dịch

Mới đây, Công an quận 8, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Được biết, 2 người này đã tấn cán bộ công an vì không được nhận trợ cấp mùa dịch Covid-19.

Theo Công an TP.HCM, Công an quận 8, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bông (SN 1966) và Thái Kim Yến (SN 1994, con ruột của bà Bông) cùng có hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15/10/2021, bà Bông và Yến đến trụ sở UBND Phường 6, Quận 8 để yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua ra soát, cơ quan công an giải thích bà Bông không thuộc đối tượng được nhận tiền trợ cấp theo quy định. Tuy nhiên, bà và con gái laị có hành động la hét làm mất trật tự còn dùng điện thoại quay phim.

Lực lượng chức năng yêu cầu các đối tượng giữ trật tự - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan chức năng đã yêu cầu bà Bông và Yến không được làm mất trật tự nhưng hai đối tượng không những không chấp hành mà còn hung hăng kéo áo, nắm tóc, cào cấu... làm trầy xước da tay và làm hư hỏng bảng tên của CBCS Công an.

Hai đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế và đưa vào trụ sở Công an Phường 6, Quận 8 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng tiếp tục la hét và có thái độ không hợp tác.

Đối tượng Bông la hét, còn Yến quay phim tại trụ sở UBND Phường 6, Quận 8 - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đã trích xuất hình ảnh tư liệu từ camera tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng xung quanh, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc và các đối tượng theo quy định pháp luật.

