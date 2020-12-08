TP.HCM: Đang bấm điện thoại, người đàn ông bất ngờ gục chết trên xe máy

Xã hội 08/12/2020 16:37

Đang chờ người thân đi mua sắm, người đàn ông bất ngờ gục chết trên xe máy khiến những người xung quanh hoảng hốt.

Chiều nay (8/12), Công an phường 1, quận 4 (TP.HCM) cho biết trên địa bàn xảy ra sự việc người đàn ông nằm gục chết trên xe máy trước chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1). 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi. 

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Người thân nạn nhân đến hiện trường lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Theo những người xung quanh, người đàn ông đang ngồi bấm điện thoại trên xe máy thì bất ngờ tử vong. Những người có mặt tại hiện trường cho biết nạn nhân không phải là cư dân tại chung cư Galaxy 9. Người này chở người thân đến đây mua đồ vào lúc 8 giờ sáng, đang ngồi trên xe bấm điện thoại thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận 4 (TP.HCM) điều tra làm rõ. 

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Từ khóa:   phát hiện thi thể đột tử đột quỵ

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