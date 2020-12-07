Yêu râu xanh U40 hiếp dâm bé gái 12 tuổi bị tuyên án 17 năm tù giam. Vụ việc khiến dư luận xã hội phẫn nộ.
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Ngày 7/12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lý Chí Lợi (41 tuổi, quê Đồng Nai) vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20 giờ ngày 14/8, Lợi đang chạy xe gắn máy trên quốc lộ 1A thì gặp cháu M. (12 tuổi) đang đi bộ trên cầu Bến Cát (phường Thạnh Xuân, quận 12). Bị cáo Lợi ngỏ ý cho cháu M. đi nhờ xe và được cháu M. đồng ý.
Khi cả hai đang đi trên đường thì trời đổ mưa, Lợi nảy sinh ý định quan hệ tình dục với M. nên lấy cớ trú mưa để chở cháu vào nhà nghỉ trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 8, quận Gò Vấp). Khi lễ tân khách sạn hỏi quan hệ 2 người, Lợi trả lời "hai cha con do lỡ đường nên vào đây ngủ".
Tại đây, Lợi khống chế hiếp dâm bé gái 12 tuổi 2 lần. Cháu M. được xác định mắc chứng bệnh chậm phát triển trí não. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến thân thể và danh dự của trẻ em.
Sau khi cân nhắc, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm. Lý Chí Lợi lĩnh 17 năm tù giam để trả giá cho tội lỗi của mình.