Vụ thai phụ Bắc Ninh mang bầu giả rồi vào Gia Lai xin con: Người chồng tiết lộ điều đau lòng

Anh Thế Anh cho biết sự việc khiến anh bị sốc nặng nhưng hiện tại cũng đã bình tĩnh hơn. Anh mong cộng đồng mạng hiểu và thông cảm cho vợ mình là chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998) để hai vợ chồng sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan đến vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích rồi vào Gia Lai xin con gây xôn xao dư luận, mới đây anh Bùi Thế Anh (SN 1997, trú huyện Yên Phong) đã lên tiếng về ồn ào vợ mình mang thai giả.

Sau sự việc, gia đình đã tha thứ và động viên nhiều nên chị Thảo dần lấy lại tinh thần, không còn khóc nhiều như trước nữa.

Người chồng cũng cho biết trước đây chị Thảo đã từng sảy thai một lần, đến khi mất tiếp bé thứ 2 khiến chị áp lực, dẫn đến việc nói dối gia đình chồng.

Nói về nguyên nhân không biết vợ mang bầu giả, anh Thế Anh cho biết: "Trước đó, tôi vẫn đưa vợ đi siêu âm ai nghĩ gì đâu, cũng không nghi ngờ gì vợ cả. Còn thi thoảng tôi cũng xoa bụng vợ, thấy vợ bầu bí khi ngủ tôi cũng không ôm vợ sợ ảnh hưởng đến con.

Trong chuyện này tôi đồng cảm với vợ, ai cũng thương con cả. Tôi chỉ mong dư luận sẽ hiểu cho vợ tôi, người từng bị mất con, nếu phải chịu nhiều điều tiếng sẽ suy nghĩ sẽ dẫn đến trầm cảm mất". Hiện anh Thế Anh chỉ mong mọi chuyện sớm bị lãng quên để hai vợ chồng sớm ổn định lại cuộc sống.