Vụ thai phụ Bắc Ninh mang bầu giả rồi vào Gia Lai xin con: Người chồng tiết lộ điều đau lòng

Xã hội 07/12/2020 18:34

Chồng của thai phụ Bắc Ninh mong cộng đồng mạng hiểu và thông cảm cho vợ mình. Anh cũng cho biết gia đình tuy rất bất ngờ trước hành động của con dâu nhưng vẫn rộng lòng tha thứ và không gây áp lực.

Liên quan đến vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích rồi vào Gia Lai xin con gây xôn xao dư luận, mới đây anh Bùi Thế Anh (SN 1997, trú huyện Yên Phong) đã lên tiếng về ồn ào vợ mình mang thai giả. 

Anh Thế Anh cho biết sự việc khiến anh bị sốc nặng nhưng hiện tại cũng đã bình tĩnh hơn. Anh mong cộng đồng mạng hiểu và thông cảm cho vợ mình là chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998) để hai vợ chồng sớm ổn định cuộc sống.

Người chồng cũng cho biết trước đây chị Thảo đã từng sảy thai một lần, đến khi mất tiếp bé thứ 2 khiến chị áp lực, dẫn đến việc nói dối gia đình chồng. 

Vụ thai phụ Bắc Ninh mang bầu giả rồi vào Gia Lai xin con: Người chồng tiết lộ điều đau lòng - Ảnh 1
Anh Thế Anh mong điều tiếng sớm qua đi để hai vợ chồng sớm ổn định lại cuộc sống - Ảnh: FBNV

Sau sự việc, gia đình đã tha thứ và động viên nhiều nên chị Thảo dần lấy lại tinh thần, không còn khóc nhiều như trước nữa. 

Nói về nguyên nhân không biết vợ mang bầu giả, anh Thế Anh cho biết: "Trước đó, tôi vẫn đưa vợ đi siêu âm ai nghĩ gì đâu, cũng không nghi ngờ gì vợ cả. Còn thi thoảng tôi cũng xoa bụng vợ, thấy vợ bầu bí khi ngủ tôi cũng không ôm vợ sợ ảnh hưởng đến con.

Trong chuyện này tôi đồng cảm với vợ, ai cũng thương con cả. Tôi chỉ mong dư luận sẽ hiểu cho vợ tôi, người từng bị mất con, nếu phải chịu nhiều điều tiếng sẽ suy nghĩ sẽ dẫn đến trầm cảm mất". Hiện anh Thế Anh chỉ mong mọi chuyện sớm bị lãng quên để hai vợ chồng sớm ổn định lại cuộc sống. 

Như đã đưa tin, sau khi kết hôn với anh Bùi Thế Anh (SN 1997), Thảo mang thai nhưng đã bị sảy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình phát hiện, Thảo giấu sự việc và mang bụng giả. Cả nhà đều không hay biết. 

Thông qua mạng xã hội, Thảo biết chị Nguyễn Thị Đ.T. (SN 1990, trú tổ 10, Phường Ia Kring, TP. Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Gia đình chị T. khó khăn nên không có khả năng nuôi con. Thảo hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón cháu bé. Thảo hứa sẽ bồi dưỡng cho chị T. một số tiền. 

Ngày 2/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP. Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, Thảo giả vờ đến Trung tâm y tế huyện Yên Phong khám thai rồi biến mất. Sau đó, Thảo bắt xe vào Gia Lai.

Anh Thế Anh cùng gia đình đã báo công an chuyện Thảo mất tích, đồng thời đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo gọi điện về cho chồng báo rằng đã sinh con ở bệnh viện sau nhiều này hôn mê. 

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. 

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Đừng than vãn vì mãi chưa gặp nửa kia của đời mình chị em nhé, vì có khi 2 chục năm nữa cậu trai đó mới ra đời.

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