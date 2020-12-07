Người phụ nữ Gia Lai đồng ý cho thai phụ Bắc Ninh nuôi con bất ngờ đòi lại đứa trẻ vì lý do này

"Tôi không hề biết Thảo giấu gia đình việc sảy thai và sắp đặt câu chuyện bị mất tích như vậy", chị T. - người đồng ý cho thai phụ Bắc Ninh nuôi con chia sẻ.
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Liên quan đến vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích bí ẩn rồi báo gia đình đã sinh con ở Gia Lai, Công an TP. Pleiku phát hiện chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998, trú huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đã sảy thai ở tháng thứ 5, sau đó mang bụng giả, giấu gia đình vào Gia Lai xin một em bé mới sinh làm con.
Chị Nguyễn Thị Đ.T. (SN 1990, trú tổ 10, Phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) là mẹ ruột của bé trai mà Thảo định xin về nuôi đã chia sẻ với VTC News không ít thông tin gây bất ngờ.
Chị T. cho biết khi đang mang thai được mấy tháng thì cha đứa nhỏ bỏ đi. Mẹ chị bị ung thư, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên chị T. sợ không nuôi được con.
Chị T. chia sẻ thông tin lên mạng xã hội tìm người nuôi con mình và được Thảo liên hệ xin con. Trước ngày sinh, Thảo liên tục gọi điện đòi vào Gia Lai nhận con. Tối 5/12, Thảo có mặt ở Gia Lai. Sau khi chị T. sinh mổ, Thảo gọi điện cho người nhà nói mình đã sinh con trai.
Sáng 6/12, người nhà của Thảo có mặt ở bệnh viện và xin bế cháu. Lúc này, Thảo dặn chị T. "chị giúp em, đừng nói gì cả". Phát hiện thấy gia đình chồng của Thảo không hề biết chuyện xin con nuôi nên chị T. quyết định giành lại con.
"Tôi không hề biết Thảo giấu gia đình việc sảy thai và sắp đặt câu chuyện bị mất tích như vậy. Nếu biết, tôi đã không đồng ý cho Thảo nhận con", chị T. nói.
Sau khi biết mọi chuyện, mẹ chị T. cũng quyết định sẽ tiếp tục bảo bọc cháu dù gia đình có khó khăn thế nào.
Như đã đưa tin, sau khi kết hôn với anh Bùi Thế Anh (SN 1997), Thảo mang thai nhưng đã bị sảy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình phát hiện, Thảo giấu sự việc và mang bụng giả. Cả nhà đều không hay biết.
Thông qua mạng xã hội, Thảo biết chị Nguyễn Thị Đ.T. (SN 1990, trú tổ 10, Phường Ia Kring, TP. Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Gia đình chị T. khó khăn nên không có khả năng nuôi con. Thảo hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón cháu bé. Thảo hứa sẽ bồi dưỡng cho chị T. một số tiền.
Ngày 2/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP. Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, Thảo giả vờ đến Trung tâm y tế huyện Yên Phong khám thai rồi biến mất. Sau đó, Thảo bắt xe vào Gia Lai.
Anh Thế Anh cùng gia đình đã báo công an chuyện Thảo mất tích, đồng thời đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo gọi điện về cho chồng báo rằng đã sinh con ở bệnh viện sau nhiều này hôn mê.
Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.