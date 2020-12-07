Người phụ nữ Gia Lai đồng ý cho thai phụ Bắc Ninh nuôi con bất ngờ đòi lại đứa trẻ vì lý do này

Chị Nguyễn Thị Đ.T. (SN 1990, trú tổ 10, Phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) là mẹ ruột của bé trai mà Thảo định xin về nuôi đã chia sẻ với VTC News không ít thông tin gây bất ngờ.

Liên quan đến vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích bí ẩn rồi báo gia đình đã sinh con ở Gia Lai, Công an TP. Pleiku phát hiện chị Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998, trú huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đã sảy thai ở tháng thứ 5, sau đó mang bụng giả, giấu gia đình vào Gia Lai xin một em bé mới sinh làm con.

Chị T. chia sẻ thông tin lên mạng xã hội tìm người nuôi con mình và được Thảo liên hệ xin con. Trước ngày sinh, Thảo liên tục gọi điện đòi vào Gia Lai nhận con. Tối 5/12, Thảo có mặt ở Gia Lai. Sau khi chị T. sinh mổ, Thảo gọi điện cho người nhà nói mình đã sinh con trai.

Chị T. cho biết khi đang mang thai được mấy tháng thì cha đứa nhỏ bỏ đi. Mẹ chị bị ung thư, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên chị T. sợ không nuôi được con.

Sáng 6/12, người nhà của Thảo có mặt ở bệnh viện và xin bế cháu. Lúc này, Thảo dặn chị T. "chị giúp em, đừng nói gì cả". Phát hiện thấy gia đình chồng của Thảo không hề biết chuyện xin con nuôi nên chị T. quyết định giành lại con.

"Tôi không hề biết Thảo giấu gia đình việc sảy thai và sắp đặt câu chuyện bị mất tích như vậy. Nếu biết, tôi đã không đồng ý cho Thảo nhận con", chị T. nói.

Sau khi biết mọi chuyện, mẹ chị T. cũng quyết định sẽ tiếp tục bảo bọc cháu dù gia đình có khó khăn thế nào.