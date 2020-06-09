Trong lúc đến nhà vợ cũ để thăm 2 con nhỏ, người đàn ông bị sát hại dã man. Kẻ gây án là bạn trai của vợ cũ nạn nhân.

Mới đây, Công an huyện Bình Chánh cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với Công an TP. HCM điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị sát hại tại xã Vĩnh Lộc A.

Người đàn ông bị sát hại khi qua nhà vợ cũ thăm, đón 2 con nhỏ đi chơi. Kẻ gây án là tình mới của vợ cũ nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân được xác định là anh N.X.H (sinh năm 1980, quê Long An). Trước đó, anh H. và chị T.T.N.L (sinh năm 1984) đã kết hôn và có 2 con chung. Tuy nhiên, qua một thời gian sống chung, vì mâu thuẫn nên cặp đôi đã ly hôn. Sau đó, chị L. về nhà sống chung với mẹ tại căn nhà ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A. Trong thời gian này, chị L. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Ái Phi Khanh (sinh năm 1975, ngụ huyện Bình Chánh). Cặp đôi cũng dọn về sống chung với nhau như vợ chồng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, truy bắt hung thủ về trừng trị theo quy định của pháp luật - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, trưa 7/6 vừa qua, anh H. đến nhà chị L. để thăm, chở 2 con đi chơi. Lúc này, anh H. và Khanh xảy ra mâu thuẫn. Trong khi xảy ra tranh cãi, đối tượng Khanh đã dùng dao đâm, chém anh H. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Khanh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được thông tin vụ án mạng nghiêm trọng này, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt hung thủ.

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