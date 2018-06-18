Để dạy con ngoan ngoãn, biết nghe lời, các bậc phụ huynh có nhiều cách khác nhau. Thế nhưng thay vì chọn những cách nhẹ nhàng, văn minh thì nhiều người lại sử dụng bạo lực như ông bố trong đoạn clip dưới đây.

Đoạn clip trên được chủ nhân tài khoản Facebook tên T.L đăng tải.

Trong đoạn clip, người đàn ông cao to lực lưỡng liên tục dùng thanh tre dài đâm vào người một bé trai ngồi bệt dưới đất. Chưa hết, khi thanh tre bị đứa nhỏ nắm chặt thì người này dùng chân đạp liên tục vào ngực em. Mặc kệ đứa trẻ liên tục khóc la, ông ta vẫn tiếp tục đâm, đạp vào người bé.

Dù chỉ vỏn vẹn 10 giây nhưng đoạn clip đã khiến mọi người đều vô cùng phẫn nộ sau khi xem.

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, người đàn ông này quá ác độc. Những kẻ như thế này nên bắt bỏ vào tù để xã hội trong lành”, N.T bức xúc.

Những hình ảnh khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

“Biết là trẻ con ở tuổi này rất hiếu động, nghịch ngợm nhưng dạy con có rất nhiều cách khác nhau. Thay vì dùng đòn roi, sao cha mẹ không thử ngồi lại trò chuyện nhẹ nhàng với con mình”, K.B khuyên.

“Coi xong đoạn clip trên chỉ muốn dùng thanh tre trên đâm lại vào người gã kia. Nếu không muốn thì còn sinh ra làm gì để bây giờ hành hạ chúng. Nếu chẳng may thanh tre đó đâm vào người đứa trẻ, đến lúc đó thì dù có hối hận cũng muộn màng rồi”, N.L bình luận.

Bên cạnh đó, một số người còn lên án người quay đoạn clip trên vì không vào can ngăn mà thản nhiên đứng quay phim.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đoạn clip trên được quay ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Mặc dù chưa có thêm nhiều thông tin nhưng đoạn clip đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

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