Tối 3/8, Bộ y tế công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Xã hội 03/08/2020 18:05

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 642 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 2/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 21 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 642. 

1. CA BỆNH 622-627 (BN622-627): các bệnh nhân tại Quảng Nam, độ tuổi từ 38-83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng:

- 3 ca là người thăm tại Khoa Thận - Nội tiết

- 1 ca là người chăm sóc BN524

- 1 ca tiếp xúc BN524

- 1 ca là bệnh nhân Khoa Thận - Nội tiết

Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

nhiem covid 19
Bộ y tế công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam, Đà Nẵng - Ảnh minh họa: Internet

2. CA BỆNH 628-642 (628-642): Các ca bệnh tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78:

- 12 ca là các đối tượng F1 (BN456: 5 ca, BN509: 2 ca, BN488: 2 ca, BN501: 1 ca, BN510: 1 ca, BN426 và 430: 1 ca).

- 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng.

BN Covid-19 thứ 620 có lộ trình phức tạp, Hà Nam phong tỏa tạm 1 phần tổ dân phố nơi BN sinh sống

BN Covid-19 thứ 620 có lộ trình phức tạp, Hà Nam phong tỏa tạm 1 phần tổ dân phố nơi BN sinh sống

Chủ tịch tỉnh Hà Nam đồng ý phong tỏa tạm thời một phần tổ dân phố Đình Tràng (TP Phủ Lý), nơi gia đình bệnh nhân Covid-19 từng làm quán ăn gần BV Đà Nẵng sinh sống từ 14h hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh nhân nhiễm Covid-19 dịch Covid-19 chống dịch Covid-19

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản