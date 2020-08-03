Tối 3/8, Bộ y tế công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 642 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 2/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 21 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 642.

1. CA BỆNH 622-627 (BN622-627): các bệnh nhân tại Quảng Nam, độ tuổi từ 38-83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng:

- 3 ca là người thăm tại Khoa Thận - Nội tiết

- 1 ca là người chăm sóc BN524

- 1 ca tiếp xúc BN524

- 1 ca là bệnh nhân Khoa Thận - Nội tiết

Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bộ y tế công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam, Đà Nẵng - Ảnh minh họa: Internet

2. CA BỆNH 628-642 (628-642): Các ca bệnh tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78:

- 12 ca là các đối tượng F1 (BN456: 5 ca, BN509: 2 ca, BN488: 2 ca, BN501: 1 ca, BN510: 1 ca, BN426 và 430: 1 ca).

- 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng.

BN Covid-19 thứ 620 có lộ trình phức tạp, Hà Nam phong tỏa tạm 1 phần tổ dân phố nơi BN sinh sống Chủ tịch tỉnh Hà Nam đồng ý phong tỏa tạm thời một phần tổ dân phố Đình Tràng (TP Phủ Lý), nơi gia đình bệnh nhân Covid-19 từng làm quán ăn gần BV Đà Nẵng sinh sống từ 14h hôm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-3-8-bo-y-te-cong-bo-them-21-ca-nhiem-covid-19-moi-o-quang-nam-da-nang-374294.html