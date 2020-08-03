Tối 3/8, Bộ y tế công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 642 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
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Tối 2/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã thông báo thêm 21 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 642.
1. CA BỆNH 622-627 (BN622-627): các bệnh nhân tại Quảng Nam, độ tuổi từ 38-83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng:
- 3 ca là người thăm tại Khoa Thận - Nội tiết
- 1 ca là người chăm sóc BN524
- 1 ca tiếp xúc BN524
- 1 ca là bệnh nhân Khoa Thận - Nội tiết
Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
2. CA BỆNH 628-642 (628-642): Các ca bệnh tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78:
- 12 ca là các đối tượng F1 (BN456: 5 ca, BN509: 2 ca, BN488: 2 ca, BN501: 1 ca, BN510: 1 ca, BN426 và 430: 1 ca).
- 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng.
- 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng.