Thư tuyệt mệnh của cô giáo trẻ trước khi nhảy cầu tự tử: Dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho gia đình chồng

Xã hội 27/12/2017 17:32

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, người dân ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị N.T.B.T (sinh năm 1992, giáo viên một trường tiểu học). Đáng chú ý là sau nhiều ngày vụ việc xảy ra, người thân phát hiện bức thư tuyệt mệnh thương tâm mà cô giáo viết trước khi tự tử.

Mới đây, chủ tài khoản Facebook có tên H.E.B đã chia sẻ một số bức ảnh chụp lại thư tuyệt mệnh của chị T. vì cảm thương số phận khổ cực và mong muốn đòi lại công bằng cho chị.

Theo nội dung bức thư tuyệt mệnh, chị T. là con gái út trong gia đình 4 người. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng ba mẹ vẫn luôn cố gắng để chị có điều kiện học tập. Sau khi học xong, có công việc ổn định thì lấy chồng, sinh con nhưng không hạnh phúc.

Trong thư chị viết:

Thư tuyệt mệnh của cô giáo trẻ trước khi nhảy cầu tự tử: Dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho gia đình chồng - Ảnh 1
Thư tuyệt mệnh được chị viết vào ngày 22/12 - Ảnh: Facebook

“Tôi đã lập gia đình được gần 4 năm. Cuộc sống cũng không được hạnh phúc. Chồng tôi tuy có thường yêu tôi nhưng anh ấy là người lắm tật. Khi tôi vừa sinh con một tháng, anh ấy đã có nhân tình (ngoại tình) bên ngoài với một cô giáo trẻ. Không những vậy, thời gian sau anh ấy còn quen với rất nhiều cô gái khác, điện thoại nói chuyện tâm sự suốt đêm, bỏ bê vợ con theo nhân tình. Tôi đã nhiều lần nói chuyện can ngăn anh, nhưng tính anh không thay đổi được. Về sau, anh ấy lại nảy sinh ra tật khác là bài bạc, rượu chè và anh đã lâm vào nợ nần”.

Thư tuyệt mệnh của cô giáo trẻ trước khi nhảy cầu tự tử: Dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho gia đình chồng - Ảnh 2
Chị kể lại khoảng thời gian chịu đựng khi chồng ngoại tình, cờ bạc - Ảnh: Facebook
Thư tuyệt mệnh của cô giáo trẻ trước khi nhảy cầu tự tử: Dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho gia đình chồng - Ảnh 3
Trong thư, chị kể gia đình chồng nhục mạ và đánh đập mình không thương tiếc - Ảnh: Facebook

Dù chồng đối xử không tốt và có nhiều tật xấu nhưng chị T. vẫn cam chịu, im lặng cùng gia đình chồng giải quyết sự việc để con có thể lớn lên trong ngôi nhà có đầy đủ cha và mẹ. Nhờ đó mà chồng chị đã thay đổi, quyết tâm cùng vợ làm lại từ đầu, xây dựng mái ấm hạnh phúc.

Tưởng chừng gia đình chị có thể sống an ổn từ đó, thế nhưng, đến ngày 19/12, con chị bị hàng xóm cắn vào mặt thì gia đình chị lại “nổi bão”.

Chị kể: “Sáng hôm 20/12, vợ chồng tôi có đưa con trai đi tiêm phòng ngừa ở trung tâm thành phố. Khi tiêm xong hai vợ chồng chở con về nhà lúc 10 giờ thì khoảng 11 giờ ông bà nội có ghé vào thăm cháu. Lúc đó ông nội đã la mắng tôi sao không coi cháu, để cháu chạy đi chơi, ‘hờ hững với con, không quan tâm con, không thương con, vô trách nhiệm với con’… Sau đó, ông bà về nhà và điện thoại cho ba tôi la mắng ba tôi không biết dạy con, tôi là đồ mất dạy”.

Trong thư tuyệt mệnh để lại, chị còn kể trước đó nhà chồng đã nghi ngờ chị ngoại tình với người đàn ông khác chỉ vì chị về trễ. Vì không chịu được sự nhục mạ của gia đình chồng, chị T. quyết định ly hôn và chia đôi tài sản.

Thư tuyệt mệnh của cô giáo trẻ trước khi nhảy cầu tự tử: Dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho gia đình chồng - Ảnh 4
Chị T. quyết định tự tử để cuộc sống thanh thản - Ảnh: Facebook

Cuối lá thư định mệnh, chị viết: “Tôi đã sai đường khi chọn nhầm chồng. Tôi đã lấy một người không thương yêu mình và một gia đình chồng ghê sợ. Tôi không thể chịu nổi sự uất ức này. Tôi chọn cái chết để thanh thản đời tôi. Tôi cầu mong mọi chuyện êm đẹp sẽ đến với gia đình tôi. Ba mẹ hãy tha thứ cho con, hãy cứ sống tốt và lấy lại công bằng cho con. Gia đình chồng đã cướp đi sự sống của con, cho dù con có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, những người đã tổn thương con gấp trăm ngàn lần”.

Bên cạnh đó, chị còn hy vọng con sẽ được bà ngoại nhận nuôi vì sợ khi chồng mình tái hôn đứa trẻ sẽ bị đối xử tệ bạc. Còn toàn bộ tài sản được chia sau khi ly hôn, chị để lại cho cha mẹ mình.

Thư tuyệt mệnh của cô giáo trẻ trước khi nhảy cầu tự tử: Dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho gia đình chồng - Ảnh 5
Khu vực tìm thấy thi thể chị T. vào ngày 24/12 - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 22/12, do cãi vã với người thân trong gia đình, chị N.T.B.T. đã điều khiển xe máy bỏ đi. Chiều cùng ngày, một số người dân phát hiện xe máy và một số vật dụng cá nhân của chị T. để lại tại bờ đập tràn Thạch Nham nên báo với lực lượng chức năng.

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị T. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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